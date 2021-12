Kwart over twaalf, de vriendelijke bezorger van PostNL aan de deur met een pakje. „Goedemorgen!”, zegt hij. „Goedemiddag!”, zeg ik.

We lachen wat, en ik voeg toe: „Het was niet om je te verbeteren”.

Dan legt hij uit: „In dit deel van Heemstede zeggen al die oudjes om één uur nog ‘goedemorgen’. Ik heb me maar aangepast, dat is het makkelijkst.”

