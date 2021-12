GGD grijpt in na lange rijen voor boosterprik zonder afspraak

Twee uur lang stonden Bep van Veen (63) en haar man uit Haarlem zaterdag in de rij voor een boosterprik in Leiden. Maar toen het niet meer opschoot, zijn ze weggegaan, vertelt Bep, terwijl ze haar rollator in de auto laadt. „Het stond helemaal tot daar”, wijst ze in de verte, voorbij het einde van het parkeerterrein. Na een paar uur zijn ze teruggekomen om het nog eens te proberen. Met succes: haar man is geboosterd. Zelf had ze pech: haar tweede vaccinatie is net geen zes maanden geleden gezet, het scheelt een week.

De voorwaarden waren streng, waarschuwde de GGD Hollands Midden deze week al op de website: zestigplussers mogen zonder afspraak een booster komen halen, maar alleen als ze meer dan zes maanden geleden de tweede prik hadden gehad. Van Veen gaat nu maar een afspraak online plannen, zegt ze. „Voor mijn man vond ik het belangrijker, uit een test bleek dat hij na de eerste twee prikken geen antistoffen had aangemaakt.”

Lange rijen stonden zaterdagochtend voor de deur bij de priklocaties in Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden. De GGD Hollands Midden is de eerste in Nederland die de boosterprik zonder afspraak aanbiedt voor zestigplussers, omdat er meer vaccins en personeel beschikbaar zijn dan nodig om alle tachtig-plussers te bedienen die langskomen. Op die manier zijn vrijdag zo’n 1.700 prikken gezet, zaterdag ruim 2.100. Dat zijn voorlopig de laatste prikken zonder afspraak: de GGD stopt vanwege de gevaarlijke verkeerssituaties die ontstonden met het aanbieden van de boosterprik zonder afspraak.

Wim van Paridon (76) heeft net zijn prik gehad en moet nog even een kwartiertje wachten voor hij weer op pad kan. Hij woont in Leiden en kwam eerst ’s ochtends langs. „Het was zo druk, dat mijn vrouw en ik maar weer naar huis zijn gegaan.” Daarna zijn ze ’s middags toch nog eens gaan kijken en konden ze meteen doorlopen. „Het is wel zo handig om goed beschermd te zijn”, zegt hij. „Perfect dat het op deze manier geregeld is, anders had ik nog een paar weken moeten wachten.”

Er kwamen mensen uit de hele regio langs, het leeft.

Lopend vuurtje

Een matrixbord waarschuwt ’s middags dat het halen van een booster zonder afspraak niet meer kan. Dat de GGD de prikken aanbood, verspreidde zich als een lopend vuurtje door Nederland. Om half zes ’s ochtends stond er al een vrouw uit Friesland voor de deur, vertelt locatiemanager Laura Smolders. „Er kwamen mensen uit de hele regio langs, je merkt dat het leeft.”

Jane en Pieter van Vliet (beiden 70) vertrekken volgende week naar Portugal om daar twee maanden te overwinteren. Toen ze hoorden dat het zo druk was op de priklocatie, hadden ze de hoop eigenlijk al opgegeven dat het ze zou lukken. „Maar een vriend van ons waarschuwde op een gegeven moment dat het rustiger was en nu is het toch gelukt”, vertelt Jane. Pieter is er blij mee: „Dit geeft me wat meer geruststelling als we straks op vakantie zijn. We zijn al wel beschermd met twee prikken, maar na een half jaar is dat toch minder.”

Michiel Rap van de GGD Hollands Midden is tevreden over het verloop van de dag. „Ik ben blij dat we gebruik konden maken van de middelen die we hebben.” De komende tijd wil de GGD maatwerk gaan leveren en mensen die nog geen afspraak hebben gemaakt, maar wel aan de beurt zijn, een sms sturen.

Lees ook: Wat doet een booster precies en moet je telkens blijven bijprikken?

De mensen die de prik konden halen zijn er in ieder geval heel blij mee. Janneke Onderwater (65) haalde de booster voor een zieke vriendin van haar, waar ze mantelzorger voor is. „Ik voel me toch iets beter beschermd als ik naar haar toe ga nu.” De vrije inloop vindt ze prettig, „anders moet je weer lang wachten met de feestdagen die eraan komen.”

Ook Bep van Veen is blij met de voortvarendheid van de GGD Hollands Midden. „De Jonge schreeuwt maar wat en er gebeurt niks. Veel beloven, weinig geven. Deze GGD is tenminste vlot. Want met de toename van het aantal besmettingen vond ik het nu toch wel eng worden.”