Dikke Leonard had de marine in zijn zak

Fat Leonard duikt in een groot corruptieschandaal dat zich begin deze eeuw afspeelde bij de Amerikaanse marine. Met zijn bedrijf Glenn Defense Marine Asia leverde Leonard Glenn Francis voorraden aan Amerikaanse vliegdekschepen. In ruil voor grote sommen geld, diners, Cubaanse sigaren, dure champagne en wilde feesten met prostituees voorzagen marine-officieren hem daarbij van geheime informatie. Hiermee optimaliseerde ‘Fat Leonard’ zijn winst en werd zijn invloed op de marine groot – op zijn wenken veranderden vliegdekschepen van koers, zodat ze in door hem gecontroleerde havens terechtkwamen. Wall Street Journal-journalist Tom Wright stelt niet alleen de corruptie, maar ook de vrouwonvriendelijkheid binnen de marine aan de kaak.

Corruptie 9 afleveringen van 30 min. Project Brazen