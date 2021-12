Crypto-reclame fors toegenomen

Het aantal advertenties voor cryptovaluta is dit jaar fors toegenomen. Waar er op televisie en radio in 2017 nog zo’n 5.300 reclames voor het beleggen in cryptovaluta’s werden uitgezonden, is dat aantal dit jaar al uitgegroeid naar ruim 33.000 uitingen. Dat blijkt uit gegevens van marktanalist Nielsen, die NRC heeft geanalyseerd. Het aantal advertenties op internet lijkt nog vele malen hoger, maar dat is moeilijker bij te houden.

Het aandeel Nederlanders dat geld investeert in traditionele beleggingen, zoals aandelen of obligaties, of cryptovaluta’s is vooral sinds vorig jaar snel toegenomen, vooral onder jongere generaties. Van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar heeft 42 procent geld gestoken in traditionele beleggingen als aandelen of obligaties, of in cryptomunten, zoals bitcoin. Dat bleek deze week uit onderzoek van kenniscentrum Nibud en de Rabobank.

De doelgroep voor de marketingcampagnes voor cryptovaluta groeit dus, vooral onder jongeren. Maar ondanks de vele televisie- en radioreclames daarvoor, worden jongeren volgens experts echter veel meer beïnvloed door leeftijdsgenoten en sociale media. Influencers en bekende personen spelen daarbij een grote rol.

Cryptovaluta, waarvan bitcoin de bekendste is, zijn digitale munten die buiten de regie vallen van een centrale bank, zoals bij traditionele munten wel het geval is. De waarde van cryptomunten varieert veel sterker dan die van aandelen of traditionele valuta. Het gebruik van de digitale munten neemt toe, al blijkt soms maar een kleine impuls nodig voor grote waardeschommelingen.

