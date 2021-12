Omikronvariant vastgesteld bij 18 KLM-passagiers Zuid-Afrika van 26 november

Bij 18 van de 61 passagiers op de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika van 26 november die positief getest zijn op corona, is de Omikronvariant vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag. Het onderzoek dat het instituut deed naar Omikronbesmettingen op deze vluchten is hiermee afgerond.

Enkele van de met de Omikronvariant besmette KLM-passagiers hebben milde klachten, laat het RIVM weten. „Anderen niet of nauwelijks.” De mensen die geen klachten hebben mogen deze zaterdag uit isolatie. „De situatie is per persoon anders”, aldus het RIVM. „Voor de mensen die nog in isolatie zijn en niet mogen reizen wordt in overleg met de GGD en het land van eindbestemming een veilige oplossing gezocht.”

Het RIVM meldde eerder deze week al dat bij twee mensen die op 19 en 23 november positief testten op corona de Omikronvariant is aangetoond. Een van de besmette personen was niet recentelijk in het buitenland geweest, wat betekent dat deze persoon in Nederland besmet is geraakt en het virus dus al in ons land verspreid is.