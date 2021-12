Bankovervaller daalt af in de verslaving

Introducing Hooked Deze podcast luister je ook in onze app

Op zoek naar verhalen over succesvolle bankovervallen stuitte Josh Dean (bekend van de podcast Chameleon: Hollywood Con Queen) op het verhaal van Tony Hathaway. Deze overvaller had maar liefst dertig bankroven op zijn naam staan, voordat hij in 2014 werd gearresteerd in Seattle. Genoeg stof voor een podcast, dus Dean zocht hem op. De reden achter zijn vele overvallen bleek nog veel interessanter: Hathaways afdaling in een heroïneverslaving viel bijna één-op-één samen met het verhaal van de opiatencrisis in de VS: de wijd verspreide verslaving aan heroïne en pijnstillers die al voor honderdduizenden doden heeft gezorgd. Op basis van drie jaar aan interviews met Hathaway maakt Dean een diepe duik in een van de grootste Amerikaanse gezondheidscrises ooit.

Hooked, 9 afleveringen van 30 min. Campsite/ Apple TV.