Bankovervaller daalt af in de verslaving

Een sterke band met zijn Russische oma had acteur Willem Voogd niet, maar toen hij na haar dood haar memoires onder ogen kreeg raakte hij gefascineerd door haar levensverhaal. Geboren in Odessa, besloot ze in 1944 de Nederlandse man op wie ze verliefd was, achterna te reizen. Tyfus, bombardementen en een oorlogvoerend Europa trotserend maakte ze de tocht van de Zwarte Zee naar de Noordzee, van Odessa naar Velsen. In een vierdelige podcast reist Voogd haar achterna, beginnend in Odessa. Onderwijl probeert hij uit te vinden wie die man was, bekijkt hij de verschillen tussen het Europa van toen en nu, en de overeenkomsten: vluchtelingenleed, het verlangen naar Westerse mannen. Hierbij brengen de voorgelezen stukken uit Baba’s memoires haar bijzondere tocht tot leven.

Tweede Wereldoorlog 4 afleveringen van 40 min. NTR/ Radio 1