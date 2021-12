Zelftesten betrouwbaar genoeg bij coronaklachten

Coronazelftesten, waarbij mensen met een wattenstaafje zelf hun neus bemonsteren, mogen vanaf deze vrijdag ook gebruikt worden door mensen met verkoudheidsklachten. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat één zo’n zelftest niet betrouwbaar genoeg is om veilig gebruikt te worden als preventieve maatregel, zegt epidemioloog Carl Moons (UMC Utrecht). „Als mensen eenmalige zo’n test doen omdat ze ergens naar toe willen terwijl ze geen klachten hebben, dan is een zelftest juist heel onbetrouwbaar.”

Voorheen luidde het advies om de zelftest te gebruiken als er géén klachten waren. Dat verandert nu: mensen die klachten hebben mogen naar de GGD gaan óf zichzelf testen. Moons, leider van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het vrijdag gewijzigde advies, noemt de resultaten van de studie „een gamechanger”.

Moons en zijn collega’s onderzochten bij 3.000 personen of een GGD-test hetzelfde resultaat geeft als een zelftest. „De specifieke antigeen neuszelftest van Roche die we onderzochten, thuis zonder begeleiding uitgevoerd door mensen die op dat moment klachten hadden, is vrijwel even betrouwbaar als een antigeentest bij de GGD.”

Zonder klachten niet betrouwbaar

Sailliant is dat Moons’ onderzoek tegelijkertijd concludeerde dat een zelftest zónder klachten niet betrouwbaar genoeg is. Bij mensen met klachten en hoge virusconcentraties had de onderzochte zelftest een gevoeligheid van 90 procent. Zonder klachten daalde de betrouwbaarheid naar 39 procent.

„We dachten altijd dat de neuszelftesten ideaal waren voor personen zonder klachten, maar dat is wellicht niet de beste doelgroep voor deze zelftest, omdat de test in veel gevallen te veel mensen mist. We moeten snel verder onderzoeken bij een nog grotere groep mensen zonder klachten of dit bevestigd kan worden, en dit ook bij andere neuszelftesten herhalen.”

Het onderzoeksresultaat is volgens Moons niet geheel onverwacht. „Mensen zonder klachten hebben veelal lagere concentraties van het virus. Anders hadden ze vaak al wel symptomen of klachten. En dus wordt het virus minder snel opgepikt door zo’n neuszelftest.”

Geen vrijbrief

Het ministerie van Volksgezondheid verspreidde juist vanwege de preventieve werking al bijna 65 miljoen zelftesten. Op luchthaven Schiphol werden ze uitgedeeld aan reizigers om herintroductie van het virus te voorkomen. Voor datzelfde doel konden huishoudens deze zomer twee kits bestellen bij het ministerie. In het onderwijs geldt het advies om tweemaal per week preventief te testen.

„Dit is op zich ook een goed advies”, zegt Moons. „Als de neuszelftest namelijk positief is, ook al heb je geen klachten, dan kun je er wel vanuit gaan dat je corona hebt.” Een negatieve zelftest is, zo benadrukt het ministerie van Volksgezondheid, geen vrijbrief om de basismaatregelen niet langer te volgen. Bij aanhoudende klachten, luidt het advies, moet een zelftest iedere dag herhaald worden. Een negatieve zelftest kan ook niet gebruikt worden om een quarantaine te beëindigen.

In de praktijk gebruikte zo’n een op de drie mensen de zelftesten al om zich bij klachten te testen, bleek uit onderzoek van het RIVM. Het gaat inmiddels om substantiële aantallen: 54.000 van de 143.000 positieve resultaten van afgelopen week werden gevonden na een zelftest.

Hertest blijft verplicht

Zeker nu de testcapaciteit van de GGD onder druk staat, kunnen de zelftesten als een soort voorselectie uitkomst bieden. De hertest blijft verplicht en is belangrijk, benadrukt Moons: voor het zicht op de verspreiding van het virus en als startpunt voor het bron- en contactonderzoek.

Als de testen al thuis voorhanden zijn, komt dat ook de lagere testbereidheid - 43 procent - en de snelheid waarmee een test afgenomen wordt ten goede, bleek donderdag al uit onderzoek van het RIVM. Moons: „Aangezien mensen zich minder meer bij de GGD laten testen en de GGD’s vollopen, is het prettig dat nu blijkt dat de zelftesten - mits je klachten hebt - betrouwbaar genoeg zijn.”