Elk ontwerp van Etore Sottsass is ook een magisch object

Wat is dit?! Halverwege het formidabele retrospectief van de Italiaanse architect en ontwerper Ettore Sottsass (1917-2007) in het Parijse Centre Pompidou betreedt de bezoeker een alternatieve sjamanistische tempel. Van gestapelde keramische schijven zijn altaren en totems gemaakt. Daartussen hangt een grote neon-mandala (een hulpmiddel om te mediteren) omringd door geometrisch gevormde kasten bekleed met popart-achtige laminaten – een botsing van organische en meetkundige vormen én een ontmoeting tussen Oost en West, het zijn terugkerende kenmerken in het oeuvre van Sottsass.

Deze grote zaal, het hoogtepunt van de overzichtstentoonstelling, is een reconstructie van een legendarische expositie uit 1969 in het Nationaal Museum in Stockholm. Die presentatie heette Landschap voor een nieuwe planeet en viel destijds samen met de lancering van wat Sottsass’ bekendste industriële ontwerp zou worden: de draagbare schrijfmachine Valentine (1969), een sexy, van rood-oranje plastic gemaakte „anti-machine machine” die zou uitgroeien tot de belichaming van een nieuwe, moderne levensstijl.

Keramisch bord,1959 Foto Jacques Faujour, Centre Pompidou

Voor het eerst zijn de werken uit die Zweedse Sottsass-tentoonstelling weer bijeengebracht. In de catalogus riep de architect bezoekers destijds op hun eigen „meest onverwachte en meest fantastische” omgeving te creëren. Hij hoopte dat zijn tempelsculpturen („altaren voor de opoffering van iemands eenzaamheid”) zowel een fysieke als een psychische reactie teweeg zouden brengen.

Het Parijse retrospectief, Ettore Sottsass: L’objet magique, grossiert in magische objecten. Centre Pompidou kon daarvoor goeddeels putten uit de eigen verzameling; het museum bezit vijfhonderd foto’s en archiefdocumenten en vierhonderd tekeningen, schilderijen, beelden, meubels en andere unieke objecten van Sottsass. Met de getoonde selectie worden de eerste vier decennia van Sottsass’ actieve leven in beeld gebracht. Het overzicht stopt in 1980, met de door hem opgerichte designgroep Memphis.

Superbox, 1966 Foto Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou

Harmonieus

Als architectuurstudent in Turijn raakte Sottsass eind jaren dertig geïnteresseerd in beeldende kunst. Het eerste object in de tentoonstelling is een gouache van hem uit 1938. Een schildering met abstracte, gestapelde vormen in harmonieuze kleurcombinaties – stijlkenmerken waar hij tot zijn dood trouw aan bleef, om het even of hij een pepermolen of een vliegveld ontwierp.

L’objet magique onderstreept wat een veelzijdig kunstenaar Sottsass was. Zelfs zijn oude, zelfgemaakte agenda’s zijn intrigerende kunstwerkjes. Hij maakte bijzondere foto’s van zijn vele reizen en zijn ontmoetingen met Ernest Hemingway, Pablo Picasso en Bob Dylan. Hij kon ook schilderen, dichten en pottenbakken; en ogenschijnlijk met hetzelfde plezier ontwierp hij zowel huizen als meubels, lampen, keukengereedschap en sieraden.

Maar al die gebruiksvoorwerpen zijn welbeschouwd kunstwerken in vermomming. „Ik heb altijd gedacht dat design begint waar rationele processen eindigen en magie begint”, zei de kunstenaar ooit. De vele ontwerpschetsen in deze voorbeeldig vormgegeven tentoonstelling illustreren dat Sottsass als architect en designer steeds teruggreep naar de schilderkunst om zijn zintuigen de vrije loop te laten. Die vrijheid resulteerde uiteindelijk in zinnenprikkelende lampen, kasten en vazen, gebruiksvoorwerpen waarbij de functionaliteit bijna altijd ondergeschikt was aan hun symbolische betekenis.

In wezen, schrijft Francesca Balena Arista in de tentoonstellingscatalogus, bracht Sottsass „de poëtica van het kunstmaken” meestal in praktijk „in de vaak rigide discipline van architectuur en design”.

In zijn vazen kunnen uiteraard bloemen worden geplaatst. En in zijn kasten kunnen eventueel boeken worden opgeborgen. Maar een Sottsass-ontwerp is in de allereerste plaats een magisch object. Een bewijs van hoe beeldend, kleur- en fantasierijk het leven kan zijn. Geluk scheppen en bescherming bieden, noemde de Italiaan de kern van zijn werk: „Als iets ons kan redden, dan is het schoonheid.”

Het is een boodschap die L’objet magique zonneklaar overbrengt.

Ettore Sottsass: l’objet magique. T/m 4 januari in Centre Pompidou in Parijs. Meer info: T/m 4 januari in Centre Pompidou in Parijs. Meer info: centrepompidou.fr

●●●●●