‘We hebben samen best wat shit doorstaan’

Eefje: „Wij leven best wel langs elkaar heen. Dus hebben we onze agenda’s naast elkaar gelegd: zullen we even fixen dat we één dag samen vrij zijn in de week? Dat we ook nog iets kunnen dóén? Dat is de woensdag geworden.”

In het kort Eefje Guijt (29) en Anouk van Kampen (30) wonen samen in een rijtjeshuis in Tilburg. Anouk werkt op de snowboardafdeling van een grote kampeerwinkel in Schijndel. Daarvoor had ze verschillende verkoopbanen en een baan in de Efteling. Ze komt uit Noord-Holland en is daar nog regelmatig. Eefje werkt in een eetcafé in Tilburg en studeert voor gewichtsconsulente. Ze zet momenteel een eigen bedrijfje op. Ze wil mensen helpen met de balans tussen gezond leven en leuke dingen blijven doen. Beiden verdienen een half keer modaal.

Anouk: „Als we niet die dag hadden, dan zagen we elkaar nooit.”

Eefje: „We zijn goede vriendinnen en we misten elkaar gewoon. Het is fijn te weten dat we woensdag naar de film kunnen, of wandelen in de Drunense Duinen. En we hebben allebei een Efteling-abonnement. We willen het leven niet volplannen, maar dat gebeurt toch.”

Anouk: „Bij mij nog iets meer dan bij jou. Eef kan goed relaxen. Die kan op de bank zitten en tv kijken. Ik heb boven in mijn woonruimte een atelier en ik ben altijd wel iets aan het maken. Ik vind het leuk om cadeaus voor mensen in elkaar te knutselen.”

Eefje: „Jij bent wel de creatieve wat dat betreft.”

Anouk: „Jij kan heel goed schrijven en koken. In oktober vierden we samen onze verjaardag. In Halloween-stijl.”

Eefje: „We gaan het niet overdrijven, hadden we gezegd.”

Anouk: „En twee weken van tevoren zagen we dat het uit de hand was gelopen. Hadden we een heel spookhuis gebouwd in het huis. We vullen elkaar wel aan.”

Eefje: „Ik zie altijd heel veel problemen. Dan is mijn dag verpest. Anouk is juist heel oplossingsgericht.”

Anouk: „En ik vind het lastig om over gevoelens te praten. Eef kan het een beetje uit mij trekken. Ik denk dat dit samenwonen goed werkt omdat we allebei onze eigen ruimte hebben. Ik de bovenverdieping en Eefje beneden.”

Eefje: „We hebben allebei een eigen keuken. De badkamer en wc delen we. En we hebben hetzelfde idee over wat schoon is.”

Studentenhuis

Anouk: „Als ik moet werken, gaat mijn wekker om half 8.”

Eefje: „Ik probeer over het algemeen om 9 uur uit bed te zijn en meestal lukt het wel. Ik werk in de horeca.”

Anouk: „Ik als verkoper op de snowboardafdeling bij een heel grote kampeerwinkel. Je hebt het altijd over vakantie. En snowboarden is mijn passie. Ik werk vier dagen. Meestal ben ik rond 7 uur thuis.”

Eefje: „De horeca is normaal avondwerk. Ik ben overdag wat vaker vrij. Ik werk meestal van 12 tot 9 uur, of van 4 tot sluit. Als ik terugkom van zo’n dag, ben ik meestal moe, wil ik gewoon op de bank liggen. Ik plan het liefste niks na mijn werk.”

Anouk: „Heel soms nog effe een praatje.”

Eefje: „Kopje thee, bijkletsen.”

Anouk: „We wonen nu bijna een jaar met z’n tweeën. Er woonden daarvoor ook andere mensen in het huis.”

Eefje: „Het was echt zo’n veredeld studentenhuis. Niemand ruimde z’n troep op. Altijd een beetje viezig.”

Anouk: „Toen de laatste huisgenoot wegging, zijn we gaan praten met de huisbaas. Wij wilden hier met z’n tweeën zitten.”

Eefje: „Wij zouden het huis opknappen en mooi maken, en in ruil daarvoor mochten we voor wat minder huur wonen.”

Anouk: „We hebben elkaar zo’n acht jaar geleden ontmoet op de kunstacademie. Gingen we sigaretjes roken in de pauze.”

Eefje: „Ik weet nog dat we aan de praat raakten. Ik kwam naar buiten en vroeg Anouk een aansteker, en ze had een aanstekerhoes van een naakte man.”

Anouk: „We hebben dat hoesje nog steeds, terwijl we niet meer roken.”

Anouk: „Het is de mascotte van onze vriendschap. Ik ben heel blij dat ik die opleiding heb gedaan omdat ik daardoor Eef heb ontmoet. Maar we zijn allebei voortijdig gestopt.”

Eefje: „Het was heel stressvol en gewoon niet leuk. Niks was goed genoeg, in mijn geval dan.”

Anouk: „Bij mij ook.”

Eefje: „Daar moet je wel een heel dikke huid voor hebben, en ik ben een zachtgekookt eitje.”

Eefje: „Toen mijn moeder ziek werd en ging overlijden, heb ik tegen Anouk gezegd: ‘ik ga je iets heel heftigs vragen. Wil jij het met mij meemaken? Ik had toen geen relatie, mijn broers en zussen wel. Je moet het toch tegen iemand kwijt. Ik zei dat ze erover mocht nadenken, maar ze zei meteen ja. Ze ging vaak mee naar mijn moeder toen ze slecht lag. Mijn broer was eerder al overleden. Anouk haar broer ook.”

Anouk: „Dat was heftig.”

Eefje: „Ja verdomme. We hebben samen best wat shit doorstaan.”

Even alleen

Anouk: „Ik denk ook dat het belangrijk is dat je tegen elkaar kunt zeggen als je samenwoont: nu wil ik even alleen zijn. Als Eefs deur dicht is, weet ik: die hoef ik niet te storen. Of er moet wat met me zijn, dan kan het altijd. Ik denk dat dat onze vriendschap sterk maakt. Dat we kunnen zeggen: ik heb effe geen zin in jou. Dat kan niet in elke vriendschap.”

Eefje: „Ik vind het wel moeilijk voor te stellen hoor, dat we niet meer samenwonen.”

Anouk: „Ik denk best vaak over verhuizen, omdat ik ook een heel leven met vrienden en familie in Noord-Holland heb, waar ik vandaan kom. Maar als ik naar het noorden ga, dan mis ik Eef.”

Eefje: „Als we niet meer zouden samenwonen, zou onze vriendschap niet uit elkaar vallen.”

Anouk: „Ik denk zelfs dat we elkaar dan vaker zien. Nu is het vaak snel tussendoor. Dan is het: ik ga uit eten met Eef en dan hebben we de hele avond voor elkaar.”

Eefje: „Ik heb vriendschappen waarvan ik denk: als ik naar een andere stad verhuis, dan zien we elkaar nog een paar keer en verwatert het. Bij ons echt niet.”

Anouk: „We hebben zó veel herinneringen gemaakt in die acht jaar dat dat eigenlijk niet kan.”

Hoe doen zij het? Huisdieren Eefje past twee jaar lang op de kat van een vriendin: Chouffe (7) Inkomen Anouk en Eefje moeten goed opletten wat ze uitgeven. Anouk draagt een kasboekje bij zich, Eefje geeft zichzelf zakgeld. Eefje: „Als we uit eten willen, plannen we dat een maand van tevoren, zodat we daar geld voor opzij kunnen zetten.” Woning Anouk heeft de bovenverdieping, voor zichzelf, Eefje de benedenverdieping. In hun tuin staat een atelier, dat de vrouwen hebben verbouwd tot woonkamer. Eefje: „Die noemen we de Tweede Kamer, omdat we daar vroeger veel ‘vergaderden’ met vriendinnen – oftewel bier drinken.” Hobby’s Eefje is een filmfanaat, er staat een beamer in ‘De Tweede Kamer’. Anouk knutselt graag. De vriendinnen gaan samen graag naar de Efteling, spelen bordspellen of Rockband op de PlayStation. Sporten Anouk gaat een keer per week naar de sportschool, Eefje twee keer.