Een avondje bon ku ne: het pronkstuk is een roze rolkoffer

Een wit met gouden decor met zeventien in cellofaan verpakte cadeaupakketten. Sherida Riley (59) is jarig en viert dit in buurthuis Villa Vonk met een bon ku ne-party, een Antilliaanse bingo-avond. Dresscode: all white.

Stralend in een wijde witte blouse verwelkomt Riley vrienden en familie: „Allemaal Antillianen uit Hoogvliet, plus drie die naar IJsselmonde verhuisden.” Vannacht heeft ze maar een uurtje geslapen, zo druk was ze met het regelen van versiering en drank. Ze frituurde kippenpoten en maakte een roze Antilliaanse aardappelsalade.

Hulp krijgt ze ook, haar zus bakte koeken met groene kokosvulling en achter de kassa zit Nathalie Isidora (36, onderwijsassistent). Ze vertelt dat Riley voor de eerste drie prijzen zorgt en dat de rest van de cadeaus uit een pot wordt betaald. Voor twintig euro koop je vijf kaarten bestaande uit drie speelkaarten met tarotachtige afbeeldingen als copas (bekers), spadas (zwaarden), bananas (knuppels) en oro (munten). Zorgvuldig worden geluksnummers en afbeeldingen uitgezocht.

Nichtjes lopen rond met dienbladen met pasteitjes, pikaballetjes (gehaktballetjes), zelfgemaakte punch (vruchtencocktail) en ponche crema. Riley: „Bij een verjaardag moet dat er zijn.” Alcohol is verboden in Villa Vonk, alleen in de ponche crema smokkelde ze een toefje advocaat.

Opa’s en oma’s met kleintjes met zuigflessen zitten te kletsen en de cadeaus te bekijken. Te winnen zijn huishoudelijke artikelen, levensmiddelen en als pronkstuk een roze rolkoffer. Riley: „Ik maak geen kleine pakjes.”

Salu ku bolo nos ke! Happy birthday to you! Hoera! Na toegezongen te zijn, opent ze de bon ku ne. Een kaartspel wordt eindeloos geschud en telkens neemt iemand anders de microfoon om kaarten te trekken en in het Papiaments en Nederlands de namen en nummers op te noemen: „7 zwaard, 1 oro, 5 banana.” Net zolang totdat een van de gasten een kaart van drie vol heeft en ‘bon ku ne!’ (gaat goed!) roept.

Om de spanning op te bouwen wordt soms enkel de afbeelding geroepen: „Copa!”, waarna mensen het door hen gewenste nummer terugroepen. „2”, gilt Nina Volk (49, witte kanten top, glitters op haar oogleden), een andere vrouw, schaterend: „Nee, 7, 7!”

Riley: „Bon ku ne wordt in hallen gespeeld, met een massa vrouwen en grote prijzen als een ijskast of driehonderd euro. Maar ik speel het ook thuis met vriendinnen om een fles shampoo of muntjes van tien cent.”

Ook Volk is gek op bon ku ne: „Lekker eten, drinken, lachen, dansen!” Onlangs verloor ze haar tweelingzus en ze vindt steun bij het Antilliaanse Vrouwennetwerk, dat in Hoogvliet bergen vrijwilligerswerk doet – van kinderopvang tot inzamelingen voor mensen met schulden. „Je moet elkaar helpen.”

Riley geeft naast haar werk als oppasoma en zorgmedewerker dansles in Villa Vonk: „Traditionele Antilliaanse dansen als sue en tambu combineer ik met hiphop.” Volk: „Heel Hoogvliet leerde ze dansen.”

Er worden maaltijden uitgedeeld, er wordt veel gelachen en Volk danst op opzwepende soka. Een vrouw heeft maar liefst zeven keer bon ku ne en zit tussen de manden vol chips, wc-rollen en wasmiddel. Volk lacht: „Dat wordt een snorder bellen.”