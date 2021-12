Vragen in het wiskundige attractiepark

De vakgroep Wiskunde en Data Science van de Vrije Universiteit Brussel wordt geleid door professor Ann Dooms. Met veel enthousiasme zet zij zich bovendien in voor het populariseren van haar vak. Dat doet ze onder meer door columns te schrijven voor de krant De Tijd en het maandblad Eos. En ze schreef een boek: Wiskunde. Ze poseert vrolijk op het omslag.

Ann Dooms: Wiskunde Een wandeling in de wondere wereld van de mathematica Borgerhoff & Lamberigts, 237 blz. €22,99 ●●●●●

In het boek neemt Dooms je mee op een wandeling in het wiskundige landschap. Van alles komt aan bod – „toeristische trekpleisters en verborgen parels”. De stijl is onderhoudend, het niveau wisselvallig.

Onder de trekpleisters zitten de stelling van Pythagoras, de kantlijnnotitie van Fermat, het bruggenprobleem van Euler, de konijnenkolonie van Fibonacci, het hotel van Hilbert, het driedeurenprobleem. Het zijn bezienswaardigheden waarover Dooms hartstochtelijk kan vertellen. Ze behoren tot het standaardrepertoire; vooral leuk dus voor de lezer die nog blanco is op dit gebied.

En de verborgen parels? Dooms bespreekt onder andere de complexe getallen, de groepentheorie, niet-gehele dimensies, raadselachtige paradoxen, moderne toepassingen in de digitale wereld.

De ene keer toont Dooms zich een waardige gids. Dan neemt ze je mee op een excursie in het abstracte, zonder te verdwalen. De andere keer dendert ze langs de attracties en laat ze je met vragen achter. Neem de Banach-Tarski-paradox, over het opsplitsen van een bol in twee identieke kopieën. Hoe gaat dat opsplitsen dan? Veel verder dan „Huh?” komt Dooms niet. Het enige wat ze erover zegt, is dat het keuzeaxioma er een rol bij speelt. Maar de uitleg ervan levert een vaag geschreven stuk proza op: „Je kan het illustreren met een oneindig aantal schoteltjes met telkens dezelfde soort sushi die voorbij komen gerold en waarvan je telkens één stuk mag nemen. Dat lijkt haalbaar, niet? Als je dus niet zoveel keuze hebt, weet je nu in elk geval hoe je je portie maki gewoon kan verdubbelen.”

Wel weer sterk is hoe Dooms de relevantie van haar vak in het dagelijks leven weet uit te leggen. Ze is gespecialiseerd in digitale toepassingen van de wiskunde. Wil je weten hoe je Google van dienst bent als je weer eens verkeerslichten zit aan te klikken? Dooms vertelt het je.