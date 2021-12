Voor corruptie veroordeelde oud-atletiekbaas Diack (88) overleden

Oud-atletiekbaas Lamine Diack is op 88-jarige leeftijd overleden. Diack stierf een natuurlijke dood in zijn Senegalese woning, zo heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt aan onder meer persbureu Reuters. Diack, die in het verleden zelf actief was als verspringer, was een omstreden figuur: hij werd in september vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar vanwege corruptie: als voorzitter van de Wereldatletiekfederatie zou hij voor miljoenen euro’s aan steekpenningen hebben aangenomen.

Diack leidde de organisatie van 1999 tot 2015. In 2011 werd het eerste onderzoek naar hem ingesteld vanwege verdenkingen van corruptie. In de jaren daarna werd steeds duidelijker dat Diack zich had laten verleiden tot omkoping. Zo zou hij hebben gezwegen over positieve dopingtests binnen de Russische ploeg in ruil voor miljoenen aan zwart geld. Ook zou hij een dubieuze rol hebben gespeeld bij de toewijzing van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en Tokio in 2020.

Vanwege betrokkenheid bij de doofpot over het Russische dopingschandaal is Diack voor vier jaar - waarvan twee voorwaardelijk - veroordeeld. De oud-atletiekbaas werd ook verdacht van witwassen, daaroor is hij niet veroordeeld. Hij heeft echter nooit in de gevangenis gezeten; in zijn thuisland Senegal kreeg hij wel huisarrest, waarvan hij op borgtocht vrijkwam. Zijn zoon Papa Massata Diack, die eveneens actief was in de internationale atletiekbond, werd ook verdacht van betrokkenheid bij smeergeldaffaires.