Vleesschotels voor een euro: dat hebben we geweten

Vorige week stond er om acht uur ’s ochtends een rij voor de slager in het dorp. Ik passeerde met Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) in de bakfiets en moest onwillekeurig aan het vroegere Oost-Duitsland denken. Wat zou er nu weer aan de hand zijn? Gaat het vlees op de bon?

Gisteren was ik bij de slager. Ik bestelde twee smulrollen, een lokale lekkernij. „Wat stond er vrijdag een rij voor de winkel, hè?”, zei hij. „Ik zag je voorbijfietsen.”

Ik zei dat het inderdaad een van de meest spectaculaire dingen was die ik sinds onze komst naar Wormer had mogen meemaken.

„Black Friday”, zei hij. „Ik had gemeld dat de eerste twintig klanten een vleesschotel voor een euro mochten kopen, nou, dat hebben we geweten.”

Arm is het gebied waar ze de wekker zetten om met korting ‘een vleesschaal’ te kopen.

„Ze kwamen van overal”, zei onze slager. „Uit Hoorn, uit Purmerend. Ik heb ze uiteindelijk allemaal de mogelijkheid geboden om een schaal met vlees voor een euro te kopen.”

Ik: „Je vond het zielig?”

Hij: „Je rijdt zo vroeg zo’n stuk met de auto voor een vleesschotel van een euro… Misschien een gezin dat zich erop verheugt… Je weet niet hoe ze op tegenslag reageren…”

Ik vroeg of het ‘vleesschaal’ of ‘vleesschotel’ was, het mocht alle twee.

Een van de vaste klanten, een leeftijdloze vrouw – ik twijfelde of ze nu een oude veertiger of een jonge zestiger was – trok haar mondkap naar beneden. „Zo’n goedkope vleesschotel spreekt zich natuurlijk rond”, zei ze. „Ik had het ook al van drie kanten gehoord. Mijn dochter kwam achterom met de fiets, ze schreeuwde het de keuken in: ‘Mam, goedkoop vlees!’ Maar ik moest vrijdag naar de fysiotherapeut.”

Daarna tegen mij: „Wist jij het niet?”

„Nee”, zei ik. „Het was me ontgaan…”

Daarna werd klassikaal het laatste nieuws besproken. De bakker aan de overkant van de straat had aangekondigd te gaan sluiten, op de plaats van zijn lelijke pand komen acht luxe appartementen.

De slager: „Jammer, natuurlijk. Ik vind dat in ieder centrum een slager en een bakker moeten zitten.”

Ik moest aan de bakkersvrouw denken, ze vond de croissants die ze verkocht zelf ook niet lekker. De leeftijdloze vaste klant zei dat er iedere zaterdag een actie kwam. „Bijvoorbeeld tien witte bollen gratis bij een zak van tien witte bollen.”

Het was een actie waar ik even over na moest denken. „Staat er dan zaterdag weer een rij in ons centrum?”, vroeg ik.

Ze schudden het hoofd over zoveel domheid.

„Een schaal vlees voor een euro is natuurlijk andere koek dan tien gratis witte bollen.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.