Verstikkende zwerversdoos

Wie weet nog wat de woondoos was? De woondoos werd in 1993 bedacht door Raymond Voogt, toen vierdejaarsstudent industrieel ontwerpen aan de TU Delft. Voogt had gereageerd op een oproep van de lokale Wetenschapswinkel die van de Rotterdamse woningstichting Onze Woning het verzoek had gekregen eens uit te kijken naar een student die een opvouwbare kartonnen doos wilde bedenken waarin zwervers en dergelijke gerieflijk de nacht door konden brengen. Onze Woning bestond 75 jaar en wilde dat een feestelijk tintje geven. Voor de productie van de dozen was al contact opgenomen met kartonfabriek Smurfit Lona Verpakking in Loenen.

Voogt was aan de slag gegaan, ontwierp iets aardigs dat ook het Leger des Heils wel aansprak (een telescopisch prisma) en Lona in Loenen produceerde prompt tweeduizend daklozendozen van geplastificeerd golfkarton. Het jubileum had zijn tintje. Tot Onze Woning zich opeens realiseerde dat het wat cru was daklozen in een doos te stoppen als ze misschien liever in een vakantiehuisje of verwarmde slaapzaal hadden gelegen. Haastig blokkeerde men de doosuitgifte. De voorlichting gaf een draai aan het project en nu slijt de laatste woondoos zijn dagen als museumstuk.

De Rotterdamse doos uit de jaren 90 in gebruik. Foto ANP

’t Is al lang geleden, we schrijven hondehok inmiddels als hondenhok, en misschien had wel niemand ooit nog aan de doos gedacht als niet diep in Duitsland een idealistisch interdisciplinair team opnieuw een onderkomen voor daklozen had bedacht. Een Amsterdamse stadsdeelcommissie heeft er onlangs over vergaderd. Het Parool noemt het ontwerp een slaapcabine, maar officieel heet het een Ulmer Nest. Het is weer een prisma, nu een met zijsluiting en uitgevoerd in hout en metaal en ook nog voorzien van allerlei sensoren die informatie over temperatuur, luchtvochtigheid, CO 2 , rook en lichaamsbeweging draadloos doorsturen naar een datacentrum. Stroom krijgen de sensoren van een zonnepaneel. Dat verzorgt ook de ventilatie en zachte muziek.

Het interdisciplinaire team heeft al twee prototypes geplaatst, een staat er op het oude kerkhof van Ulm en trekt behalve welzijnswerkers ook werkelijk zwervers. Die krijgen door buurtbewoners vaak thee en versnaperingen toegestopt. Prettig is dat een speciale dienst de Ulmer Nesten dagelijks schoonschrobt. Daar staat tegenover dat de Nesten niet opvouwbaar, zelfs nauwelijks verplaatsbaar zijn.

Het vermoeden bestaat dat de geharde Hollandse zwerver meer plezier had beleefd aan de doos van Voogt, ook al had hij daarin in het donker gelegen en zonder sensoren. Als hij na een verkwikkende nacht opstond kon hij in ieder geval zijn woning meenemen. Maar een verwaarloosde zwakte van de woondoos was zijn gebrek aan ventilatie. Lona in Loenen had er maar kleine luchtgaten in gemaakt, naar verhouding niet veel groter dan de gaatjes die je prikte in het deksel van de jampot-met-rups, en de gaten zaten bovendien zo laag dat ze makkelijk werden afgesloten door weegbree, fluitenkruid en brandnetels. Dan kon een gevaarlijke situatie ontstaan.

Stevig aangekleed

Reken maar mee. De inhoud van de woondoos uit 1993 zal zo’n 385 liter geweest zijn, een stevig aangeklede dakloze van 75 kg had daarvan 300 liter lucht overgelaten. Het zuurstofgehalte van lucht is 21 procent, wat betekent dat hem aan het begin van de nacht 63 liter zuurstof ter beschikking stond. Gemiddeld verbruiken gezonde volwassenen z’n 3,5 milliliter zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut. Ook is bekend dat een zuurstofgehalte lager dan 19 en zeker lager dan 15 procent levensbedreigend is. Na 69 minuten zou die laagste waarde bereikt zijn.

Tegenover het zuurstofverbruik staat een CO 2 -productie die bij consumptie van een doorsnee-dieet, met ook vet en zo, ongeveer 80 procent is van die van zuurstof. De CO 2 -productie voert het lage CO 2 -gehalte van de afgesloten woondoos snel op. De kritische grens van 90 gram CO 2 per m3, een concentratie die na een half uur vergiftigingsverschijnselen teweeg brengt, zou na 65 minuten zijn bereikt.

De kans dat de dakloze na een nacht helemaal niet meer wakker werd was dus levensgroot. Wie zelf zwervers wil gaan helpen moet altijd aan voldoende frisse lucht denken: ventilatiegaten moeten groot zijn. Vervelend is dat dan ook weer veel lichaamswarmte verloren gaat. Nu begrijpen we waarom het interdisciplinaire team in Ulm ook een keramische warmtewisselaar opnam in zijn ventilatiesysteem.

Vooropgesteld dat de zwerver niet chemofoob is zou je hem kunnen helpen met klassieke CO 2 -absorbeerders als natrium- of kaliumhydroxide of natronkalk. Je kunt ook speciale amines inzetten of, zoals in het International Space Station, een zeoliet als moleculaire zeef. Maar een adequate zuurstofvoorziening is lastiger. In onderzeeboten en het ruimtestation wordt zuurstof geproduceerd door elektrolytische splitsing van water. Ook zijn altijd cilinders met zuurstof aanwezig. In de doos gaat dat niet.

Goed beschouwd is een daklozenhok dus een intrigerende fysische en fysiologische uitdaging en wat dat betreft kan je team inderdaad niet interdisciplinair genoeg zijn. Wij van AW hebben nog niet helder voor ogen hoe de spontane, ongeforceerde gasuitwisseling door de ventilatiegaten zou verlopen. De lichte zuurstofmoleculen zijn wat beweeglijker dan de zware CO 2 -moleculen, anderzijds zal er vanuit de omgeving van de woondoos nauwelijks CO 2 naar binnen floepen. Je zou zeggen: de CO 2 -spanning blijft makkelijker voldoende laag dan de zuurstofspanning voldoende hoog. Ingewikkeld!