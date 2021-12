VDL Nedcar gaat toch geen auto’s voor startup Canoo bouwen

De Nederlandse autoproducent VDL Nedcar gaat toch geen elektrische auto’s bouwen voor de Amerikaanse startup Canoo. Dat blijkt uit een document dat Canoo woensdag bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft ingediend. Het Limburgse bedrijf is sinds eind 2020 dringend op zoek naar een nieuwe opdrachtgever.

Canoo stelt in het document „momenteel niet te verwachten” een definitieve overeenkomst met VDL te bereiken. Afgelopen zomer werd bekend dat het Nederlandse bedrijf in 2023 zo’n 15.000 elektrische auto’s voor de Amerikaanse startup zou bouwen. Het project zou duizend banen opleveren, maar het is onduidelijk of hiervoor al mensen zijn aangenomen. Een woordvoerder van VDL Nedcar zegt vrijdag tegen NRC niet te willen reageren op vragen met betrekking tot Canoo. Er zouden nog gesprekken over de samenwerking worden gevoerd.

BMW maakte vorig jaar bekend vanaf 2023 te stoppen met het laten bouwen van Mini’s en X4’s in de VDL-fabriek, die in Born staat. Sindsdien is de enige Nederlandse autoproducent op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Het bedrijf zegt niet meer afhankelijk te willen zijn van één opdrachtgever.

