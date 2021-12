Van YouTuber tot bestsellerauteur

Schrijver en YouTube-ster John Green vergaarde met zijn roman The Fault in our Stars ongekende roem bij vooral tieners. Hij creëerde een grote community door zijn boeken, filmpjes en podcast. Nu is er een essaybundel waarin hij van alles op aarde recenseert: van cola tot het QWERTY-toetsenbord. Wij vragen: wat is zijn geheim?