Typisch Nederland: Allemaal huisnummers in koeienletters

De drang om cijfers uit te schrijven in letters kende ik alleen in de omgekeerde volgorde, van mijn middelbare schooltijd om precies te zijn. Daar zat ik met El4a en Jan10 in de klas, te w8ten op het volgende tussenuur en wensten we elkaar Suc6 of Suc7.

In de wereld van de huisnummering is er juist behoefte de andere kant op te gaan. Daar is een generieke cijfervermelding de conventie, maar het uitgeschreven cijfer rukt op. Aan het begin van de Blitsaerderleane in Leeuwarden bijvoorbeeld, daar is de kracht van het woord zelfs dominant. Sonja Reus van nummer TWAALF vertelt dat de buurjongen van nummer ZES er ooit mee was begonnen. Die werkte bij een interieurwinkel in Joure en daar hadden ze losse letters, zodat de halve straat – ook nummer VIER en ACHT – voorzien kon worden van woordbecijfering. Sonja: „Alleen bij pakketbezorgers is het dus een probleem, die komen vragen waarom wij geen huisnummer hebben. Die zíen die koeienletters dus gewoon niet. Ze zijn geprogrammeerd op het lezen van cijfers.”

Het toppunt in dit genre zag ik in Hengelo. Daar paste HONDERDTWEE-EN-NEGENTIG weliswaar niet op het huis, maar wel op de meest onderscheidende biobak van de straat.