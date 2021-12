Mijn kleindochter van drieënhalf kijkt elke avond het Sinterklaasjournaal. Allerlei politieke zaken worden hierin steels op de hak genomen.

Als haar broertje van negen maanden wordt verschoond, komt ze aanlopen en wil ze helpen. Dat komt even niet zo goed uit en ik zeg tegen haar: „Ik weet wel een taakje voor jou, misschien kun jij beginnen met jezelf aankleden?” Ze reageert met: „Krijg ik nu een functie elders?”

