Surprise voor Amsterdam – uit Egmond

De bevolking van Amsterdam krijgt komende zondag, 5 december, een koperen kistje cadeau. Met daarin, op een zachtgroen kussentje gelegen, een stukje bot uit het geraamte van niemand minder dan Sint-Nicolaas zelf.

Het bestuur van de Nicolaasparochie schrijft het trots in een algemene bekendmaking. „Een relikwie van de H. Nicolaas, bisschop van Myra, wordt bijgezet in de Basiliek van de H. Nicolaas, tegenover het Centraal Station.” Het gaat met gepaste rituelen gepaard, in een gezongen mis, met bisschop Hendriks van Haarlem/Amsterdam als voorganger.

Waarom hier, waarom nu?

Sint-Nicolaas (ca. 270-ca. 335) is behalve kindervriend ook de patroonheilige van de hoofdstad. Siddert, beeft of huilt Amsterdam, dan zou bidden om bijstand van de Heilige Nicolaas soelaas kunnen bieden. Al sinds de Middeleeuwen. En vanaf dit weekend meer dan ooit, want een relikwie binnen de poorten van de stad geeft gelovigen extra steun en kracht.

Rob Polet, een van de pastors van de Nicolaasparochie, ziet het heilig botje, ter grootte van een volwassen duim, als een middel om een hoger doel te bereiken: aandacht, sterker: bewondering voor de diepere drijfveren van de vroegere bisschop uit Klein-Azië. „Hij staat symbool voor barmhartigheid”, zegt Polet, „en laat dit woord nu juist ook in het devies van Amsterdam staan.”

Zo werken oude verhalen over heiligenlevens als maatbeker waarin eigen goed gedrag valt af te lezen. De heilige mis van komende zondag is tegelijk het begin van een heel Nicolaasjaar in Amsterdam, vol lezingen en andere vormende werken. Waaronder ook: de verkoop van een speciaal gebrouwen ‘tripel’ Nicolaasbier.

De Nicolaasparochie heeft een patholoog ingeschakeld om het relikwie op echtheid te onderzoeken. Hij heeft vastgesteld dat het een stukje kaak of schouder van een mens is geweest. Leeftijd onbekend, maar zeker ouder dan duizend jaar.

De herkomst van het botje boezemt vertrouwen in. Ruim 930 jaar geleden is het in bezit gekomen van de Sint-Adelbertabdij in Egmond, het oudste klooster in de noordelijke Nederlanden. Een geschreven bron bevestigt de wijding van een Sint-Nicolaasaltaar in 1087, bij de aankomst van een kist met meer gebeente van deze heilige.

Broeder Adelbert beheert op dit moment in Egmond bij elkaar enkele duizenden relieken van ruim zevenhonderd heiligen. Toen het verzoek om een botje van Sint-Nicolaas uit Amsterdam kwam, hoefde hij niet lang na te denken. „Het krijgt een mooie bestemming”, zegt de broeder. „Bovendien heb ik nog zes grotere stukken rib en vijftien kleine stukjes van Sint-Nicolaas hier.”