Shell mag van rechter zoeken naar olie voor de kust van Zuid-Afrika

Olie- en gasbedrijf Shell mag doorgaan met zoeken naar olie bij de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft een Zuid-Afrikaanse rechtbank bepaald, schrijft zakelijk persbureau Bloomberg vrijdag.

Een aantal milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, wilde het zogeheten seismisch onderzoek tegenhouden. Dat onderzoek zou woensdag van start gaan, maar werd uitgesteld vanwege het kort geding. De organisaties en de activistische aandeelhoudersorganisatie Just Share zeggen dat het onderzoek de natuur permanent zal beschadigen. Zo zou het lawaai van het onderzoek walvissen kunnen wegjagen van hun paringsplekken.

De Zuid-Afrikaanse rechter vindt die stelling „op zijn best speculatief” en constateert een „voelbaar” algemeen belang bij de activiteiten van Shell. In de afgelopen weken protesteerden Zuid-Afrikanen in de hoofdstad Kaapstad tegen de plannen van Shell. De demonstranten vrezen ook voor schade aan de ecologisch diverse en gevoelige kust. Shell zei voorafgaand aan de uitspraak tegen de Britse krant The Guardian zich aan alle regels te houden en strenge controles te willen uitvoeren om schade op vissen, zeezoogdieren en andere dieren te minimaliseren.