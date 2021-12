Raad van Europa begint procedure tegen Turkije vanwege Kavala

De Raad van Europa begint een procedure tegen Turkije vanwege de aanhoudende detentie van Osman Kavala, een prominente Turkse zakenman en filantroop die al ruim vier jaar vastzit op verdenking van spionage en pogingen de regering van president Erdogan ten val te brengen.

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens bepaalde twee jaar geleden al dat hij onmiddellijk moet worden vrijgelaten. De commissie van ministers van de Raad kondigde de procedure vrijdag aan in een verklaring op haar website. De Raad van Europa is een mensenrechtenorganisatie waar 47 Europese landen bij zijn aangesloten en staat los van de Europese Unie.

De Raad heeft al herhaaldelijk aangedrongen op de vrijlating van Kavala. Op 2 februari besluit de Raad of het Turkse stemrecht of lidmaatschap zal worden ingetrokken. Dat laatste zou betekenen dat Turkije verder afdrijft van Europa. Turkije werd in 1950 lid van de Raad, waarmee het juridisch werd verankerd in het Europa.

Diplomatieke rel

Turkije heeft tot 19 januari om „in beknopte vorm” te onderbouwen waarom het weigert zijn verplichtingen onder artikel 46 van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens na te komen. Vonnissen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn bindend voor leden van de Raad van Europa. Turkse rechters weigeren echter geregeld om de vonnissen uit te voeren.

Lees ook Opgesloten filantroop is liberale tegenpool van Erdogan

Tien westerse ambassadeurs publiceerden in oktober een gezamenlijke verklaring, waarin ze de Turkse autoriteiten opriepen om Kavala vrij te laten in lijn met de uitspraak van het Hof. Erdogan zag de verklaring als ongewenste inmenging in interne aangelegenheden, en dreigde de ambassadeurs het land uit te zetten. Ze bonden in en een diplomatieke crisis werd afgewend.