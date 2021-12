Peter R. de Vries’ favoriete nummer op drie in Top 2000, Queen weer bovenaan

Het nummer ‘Bohemian Rhapsody’ van de Britse band Queen staat dit jaar voor de achttiende keer bovenaan in de Top 2000. Luisteraars van Radio 2 verkozen de bijna zes minuten lange mini-opera boven ‘Roller Coaster’ van Danny Vera, dat vorig jaar op nummer één stond in de muziekranglijst.

Op nummer drie staat ‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum, het lievelingsnummer van de afgelopen juli doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Vorig jaar stond dat lied nog op nummer 153. De Vries zijn fans hadden opgeroepen op dat nummer te stemmen en dat is massaal gebeurd. „Wat mooi dat zoveel mensen op dit nummer hebben gestemd! Dank allemaal!”, reageerde zijn zoon Royce de Vries op Twitter.

De Haagse band Golden Earring haalde voor het eerst de top tien. Hun klassieker ‘Radar Love’ staat op nummer zes. Golden Earring maakte eerder dit jaar bekend noodgedwongen te stoppen, vanwege de ziekte van gitarist en medezanger George Kooymans.

‘Weerspiegeling van de actualiteit’

„Het blijft indrukwekkend om te zien hoe stemmers de NPO Radio 2 Top 2000 aangrijpen om hun gevoelens te uiten”, zegt zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2 over de keuzes voor Golden Earring en het favoriete nummer van Peter R. de Vries. „De Top 2000 is ook deze keer tot in de hoogste regionen een weerspiegeling van de actualiteit van het afgelopen jaar.”

Onderstaande lijst is de volledige top tien van de Top 2000, met tussen haakjes de notering van vorig jaar. De volledige lijst wordt op 16 december bekendgemaakt.

1. Bohemian Rhapsody - Queen (2)

2. Roller Coaster - Danny Vera (1)

3. A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum (153)

4. Hotel California - Eagles (3)

5. Piano Man - Billy Joel (4)

6. Radar Love - Golden Earring (33)

7. Stairway To Heaven - Led Zeppelin (5)

8. Nothing Else Matters - Metallica (17)

9. Black - Pearl Jam (6)

10. Avond - Boudewijn de Groot (7)

Luister hier naar A Whiter Shade of Pale van Procol Harum