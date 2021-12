Politie houdt tientallen activisten van Koerdische beweging aan bij protest OPCW-gebouw

Een groep demonstranten heeft vrijdag het terrein van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag zonder toestemming betreden. De politie rukte uit en probeert op moment van schrijven de betogers aan te houden. Het gaat om veertig tot vijftig activtisten van de Koerdische groepering Demned, stelt een politiewoordvoerder. Ze protesteerden tegen een aanval van het Turkse leger in Noord-Koerdistan, waarbij volgens de demonstranten mogelijk chemische wapens gebruikt zouden zijn.

De betogers hebben vooraf een demonstratie aangekondigd bij de gemeente Den Haag. Ze hebben echter illegaal het OPCW-terrein betreden en zijn daarom aangehouden. De betogers stonden voor het gebouw, enkelen van hen toonden een Koerdische vlag. De politie kon niet zeggen of ze binnen zijn gekomen in het pand of pogingen daartoe hebben ondernomen. Ook is niet bekend of er geweld is gebruikt. Volgens een aanwezige AD-verslaggever hebben enkele demonstranten zich verzet tegen de aanhouding door zich aan een hek vast te maken.

Vorige week riepen Koerdische activisten op tot een onderzoek naar het mogelijke gebruik van chemische wapens door het Turkse leger tegen de Koerden in Noord-Irak. De OPCW weigerde dat tot dusver.