Omikron: wat gebeurt er als er een nieuwe coronavariant wordt ontdekt?

Coronavariant Omikron is misschien wel besmettelijker dan de Deltavariant. Overheden komen meteen in actie om verspreiding in te dammen. Maar hoe goed kennen we deze nieuwe variant eigenlijk? De studies die dat moeten uitwijzen nemen nog weken tot maanden in beslag. Sander Voormolen vertelt welke stappen de wetenschap zet en waarom dat onderzoek zo lang duurt.

