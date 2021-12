Meldplicht voor ransomware en cyberaanval op bedrijven

Nederlandse bedrijven die stilzwijgend ransomware betalen, in de hoop dat niemand het merkt, lopen na volgend jaar de kans om achteraf daarvoor beboet te worden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de meldplicht van ernstige cyberincidenten uitbreiden. Die geldt nu alleen nog voor vitale sectoren, zoals banken, clouddiensten en providers. Straks moeten ook voedseldistributeurs, post- en koeriersdiensten en bedrijven in de maakindustrie hun digitale veiligheid verbeteren en incidenten rapporteren.

Stef Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat (VVD) kwam vrijdag in Brussel tot een akkoord met zijn Europese collega-ministers. De EU krijgt in 2022 een nieuwe netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn, die de lidstaten zelf in wetten zullen omzetten.

Een van de aanleidingen voor strenger toezicht is het snelgroeiende aantal aanvallen met gijzelsoftware, waardoor begin dit jaar onder meer een distributeur van supermarktketen Albert Heijn werd platgelegd.

‘Kaashack’

Door deze ‘kaashack’ lagen er uiteindelijk geen zuivelproducten meer in het schap.

Dit najaar was industriegigant VDL nog het slachtoffer van een ransomware aanval, die het conglomeeraat met 105 bedrijven een maand lang bezighield. Ook bekende bedrijven als MediaMarkt en RTL werden getroffen door gijzelsoftware – maar de meeste bedrijven proberen onder de pet te houden dat ze gehackt zijn en betalen de criminelen om zo snel mogelijk weer te kunnen werken.

De nieuwe richtlijn in Nederland beslaat twee categorieën van bedrijven: ‘essentiële’ aanbieders en ‘belangrijke’ aanbieders. Bij de eerste categorie wordt van tevoren gecontroleerd of ze hun veiligheid op orde hebben., bij de belangrijke aanbieders is controle achteraf – na een hack bijvoorbeeld. Het Agentschap Telecom, dat het toezicht uitvoert, kan boetes op leggen.

Nu vallen ongeveer tweehonderd bedrijven en instellingen onder de meldplicht, als de nieuwe richtlijn in werking treedt zijn het er meer dan duizend, is de verwachting. Het gaat vooral om middelgrote bedrijven, niet om kleine ondernemingen. Minister Blok benadrukt dat de digitale veiligheid in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van het bedrijfsleven zelf. Bovendien ontbreekt het aan capaciteit om toezicht te houden op alle bedrijven in Nederland.

Digitale nachtwacht

De overheid wil bijstand bieden door sneller informatie te delen over nieuwe cyberdreigingen. Zulke waarschuwingen gingen tot voor kort alleen naar de vitale sectoren. Het is de bedoeling dat heel het Nederlandse bedrijfsleven op de hoogte gehouden wordt van dreigingsinformatie. Daarvoor heeft Economische Zaken een Digital Trust Center in het leven geroepen.

De waarschuwingen komen van het Nationaal Cyber Security Centrum (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid). Inmiddels heeft een aantal grotere Nederlandse bedrijven het initiatief genomen voor een digitale ‘nachtwacht’ ; ze wisselen onderling dreigingsinformatie en waarschuwingen voor hackpogingen uit.