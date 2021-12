Limburgse autofabrikant VDL Nedcar is door afhaken Canoo weer terug bij af

VDL Nedcar kan weer opnieuw beginnen. Vrijdagochtend bleek dat de Amerikaanse autobouwer Canoo hoogstwaarschijnlijk toch géén futuristische, elektrische busjes wil laten bouwen bij de Limburgse autofabriek – met ongeveer 5.000 werknemers een van de grootste werkgevers in de regio. Daarmee staat de fabriek in Born met lege handen, terwijl het vertrek van huidig opdrachtgever BMW in 2023 nadert.

VDL Nedcar is al langere tijd naarstig op zoek naar meerdere nieuwe opdrachtgevers. Het kijkt daarvoor nadrukkelijk naar start-ups die elektrische voertuigen maken, zoals Canoo. Zij hebben een auto-ontwerp maar geen fabriek, en VDL juist een fabriek zonder auto.

De intentieovereenkomst met Canoo werd in juni door Nedcars moederbedrijf VDL, het industrieconcern van de familie Van der Leegte, nog gevierd als belangrijke stap. Canoo zou weliswaar niet de hele capaciteit van de fabriek gebruiken, maar het was een goed begin en kon leiden tot meer vertrouwen bij andere opdrachtgevers. Canoo zei zelf na lang zoeken en nadenken te hebben geconcludeerd dat Nedcar „de juiste partner” was.

Twijfels

Nu toont Canoo zich van een andere kant. In een document, gedeponeerd bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC schrijft het bedrijf dat het „niet verwacht” nog een definitieve overeenkomst te sluiten met Nedcar. Het wijst daarbij op „ontwikkelingen bij VDL Nedcar” – welke is niet duidelijk. Als er inderdaad geen definitief contract komt, wil Canoo met VDL praten over financiële compensatie. VDL, dat in 2020 een omzet had van 4,6 miljard euro, liet vrijdag aan NRC weten dat het in gesprek is met Canoo over de samenwerking. Canoo reageerde vrijdagmiddag niet op een contactverzoek per mail.

Helemaal onverwacht komt het nieuws niet. Canoo – vier jaar geleden in Los Angeles opgericht door twee Duitsers – liet de laatste maanden al doorschemeren dat het eigenlijk toch liever een eigen fabriek in de Verenigde Staten wilde bouwen. Dan heb je meer controle, aldus topman Tony Aquila.

Voor VDL is dat een tegenvaller van formaat. Hoewel Canoo dus nooit van plan was de hele fabriek in gebruik te nemen (slechts 15.000 auto’s in 2023, waar de fabriek er 200.000 kan bouwen), gold de komst als een hoopgevende mijlpaal. Nedcar zocht ook voor het definitieve vertrek van BMW al naar extra opdrachtgevers, maar wist jarenlang geen deal te sluiten. Tegelijkertijd wilde het wél een uitbreiding van de fabriek doorzetten, om zo meer flexibiliteit aan potentiële klanten te kunnen bieden. In de Provinciale Staten van Limburg bestonden bij veel partijen lange tijd twijfels over die plannen: was het wel nodig om over te gaan tot uitbreiding als er geen nieuwe opdrachtgevers waren?

Met Canoo bewees VDL voor het eerst wel degelijk partijen binnen te kunnen halen, tot opluchting van personeel, vakbonden en de politiek. Dat de start-up een wat turbulent verleden had – vertrekkende managers, een sterk fluctuerende beurskoers, een onduidelijke deal met Hyundai, een onderzoek van de beurswaakhond – deerde niet.

Canoo was een frisse nieuwkomer, klonk het bij VDL, en het wilde graag meedoen aan diens missie de automarkt op te schudden. De ondernemende stijl van het bedrijf zou ook juist passen bij VDL, aldus het industrieconcern. En wie weet dat het in de toekomst wel meer auto’s per jaar zou willen laten bouwen dan 15.000.

Voor VDL Nedcar betekent de afgeblazen deal dat het met nog meer spoed grote, nieuwe opdrachtgevers zal moeten zoeken. De tijd dringt. In feite was de situatie een jaar geleden, toen BMW bekendmaakte in 2023 te gaan stoppen, hetzelfde als nu. En auto’s bouwen is een complex proces, een nieuwe opdrachtgever moet tijdig in gesprek over allerlei specificaties en de inrichting van de fabriek.

Grillige bedrijven

Juist de laatste weken zijn hier wel opvallende geluiden over te horen. VDL is volgens De Limburger in gesprek met de Amerikaanse autostart-up Rivian. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bovendien bevestigd dat het in gesprek is met Rivian over een mogelijke productielocatie in Nederland. Dat ministerie is door de voltallige Tweede Kamer per motie opgeroepen om Nedcar te steunen bij het zoeken naar nieuwe klanten.

Rivian geniet bekendheid vanwege een door Amazon gesteunde megabeursgang afgelopen november. Het bedrijf was zelfs kort na aanvang van de notering even 100 miljard dollar waard – meer dan Ford en General Motors. Rivian heeft net als Canoo nog nooit op serieuze schaal auto’s gebouwd. Wel heeft het bestellingen van Amazon voor meer dan 100.000 bezorgbusjes.

Rivian zou met Nedcar de Europese markt willen bedienen. Tegelijkertijd heeft ook dit bedrijf te maken met complicaties. Bij eigen fabrieken in de Verenigde Staten is de productie van modellen al meerdere malen uitgesteld.

Dat is het lastige van de elektrischeautostart-ups waar Nedcar naar zoekt: ze kunnen de redding zijn van de fabriek, maar het zijn grillige bedrijven. De toekomstbestendigheid en de strategie zijn soms vaak nog erg onduidelijk is.

Mocht een overeenkomst met Rivian lukken, dan weet VDL 2021 op de valreep toch nog positief af te sluiten. Voor het industrieconcern (15.000 werknemers in totaal) was het een moeizaam jaar. Naast de toch-niet-deal met Canoo mislukte voor de zomer een poging elektronicaconcern Neways over te nemen. De Helmondse auto-startup Lightyear besloot bovendien niet bij Nedcar, maar in Finland te gaan bouwen, waarbij het aantekende dat de elektrische capaciteiten daar beter waren. Verder kampt VDL met enorme onderdelentekorten. En in oktober werd het bedrijf ook nog eens getroffen door een computerhack, waarbij het noodgedwongen alle systemen platlegde.