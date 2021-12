Lamleggen en oververhitten

Naar wat voor economie kijken we? De prijzen stijgen als zelden tevoren. Op de huizenmarkt heerst gekte. De energieprijzen knalden omhoog. Er zijn te weinig mensen om al het werk te verzetten. Dus rijden treinen niet (tekort aan verkeersleiders), worden kranten niet bezorgd, en heeft de kinderopvang te weinig mensen. Er zijn opstoppingen in de aanvoer- en productieketens. We kijken naar een economie die zijn eigen wensen niet kan bijbenen.

Tegelijk legt het virus weer delen van de economie stil. En is er ook nog een nieuwe variant van het virus, Omikron - die de toekomst nóg onzekerder maakt. Onuitgesproken hoor ik overal de moedeloze vraag: hoe lang zitten we hier nog in? Komt de zorgeloze, contactrijke samenleving ooit terug?

We kijken naar oververhitting en lamlegging tegelijk. Misschien komt de oververhitting wel deels dóór de lamlegging. Als mensen niet uit eten of op vakantie kunnen, gaan ze spullen kopen, - die niet aangesleept kunnen worden en in prijs stijgen. In de Verenigde Staten is de prijs van tweedehands auto’s een belangrijke oorzaak van de inflatie: nieuwe auto’s zijn moeilijk leverbaar door een tekort aan chips. Tegelijk gooien overheden er nog wat hitte bovenop door veel geld uit te geven, net als centrale banken met hun ruime geldbeleid.

Als ik naar de economie kijk, dan trekt die in mijn ogen vooral scheef

Eenduidig is de situatie dus bepaald niet. Je ziet het aan de keuze waarvoor de centrale banken staan: moeten ze op de rem staan of juist niet? Omikron kan de economie een dreun geven en dan is krapper geldbeleid (en een hogere rente) volgens sommigen een slecht idee. Omikron kan ook de aanvoer- en productieketens verder doen haperen en de inflatie verder opstoken. Dan is het afbouwen van het uitzonderlijk ruime geldbeleid wel een goed idee, vindt Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank. Ik denk inmiddels dat alles tegelijk waar kan zijn. Onze centrale bankbaas Klaas Knot zei vrijdag in Het Financieele Dagblad: „Op een bepaald moment moet je concluderen dat er meer is in het inflatieproces dat we niet begrijpen dan dat we wel begrijpen.”

Belangrijk: elk land is in deze crisis uniek. In Nederland en in de VS zijn er veel vacatures. Maar waar hier weer veel mensen werken, wil dat in de VS nog niet lukken. Een grote groep lijkt daar afgehaakt. Daar stijgen de lonen sterk, hier matig.

Als ik naar de economie kijk, dan trekt die in mijn ogen vooral scheef. De vertiersectoren moeten zich verplicht inhouden, anderen kunnen de vraag niet bijbenen. En het overheidsbeleid trekt de economie nóg schever. Er is een tekort aan personeel en tegelijk voert de overheid de NOW-loonsubsidie weer in. In augustus was de krappe arbeidsmarkt nog dé reden voor het kabinet om met de NOW te stoppen: te verstorend. Maar de nieuwe beperkingen zijn zo wrang voor de getroffen ondernemers dat de loonsteun nu toch weer terug is. Het zet een spaak in de economische machinerie: tekort en overschot kunnen zichzelf niet corrigeren.

De steun is deze keer ook nog eens oneerlijk scheef verdeeld. In het nieuwe, en volgens Mark Rutte ruimhartige, steunpakket is de steun voor zzp’ers geschrapt. Mensen in loondienst krijgen ruimhartige steun, zelfstandigen in bijvoorbeeld de culturele sector bitter weinig tot niets. Bij de mensen die weinig verdienen zal de inflatie bovendien extra hard aankomen. Als de overheid ergens moet stutten, dan is het bij de minst bedeelden.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

