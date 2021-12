In gebarentaal is een grimas gewoon deel van de grammatica

Dankzij de corona-persconferenties zijn veel Nederlanders een beetje vertrouwd geraakt met hoe gebarentaal eruitziet: bewegingen met de handen die elkaar razendsnel opvolgen, gecombineerd met wonderlijke grimassen. Althans, wonderlijk voor wie niet ingewijd is in de Nederlandse Gebarentaal.

Dat elk gebaar een woord is, ligt voor de hand. Maar wat zijn die grimassen precies?

Dit voorjaar verscheen er, voor het eerst, een alomvattende beschrijving van de grammatica van Nederlandse Gebarentaal. Die werd gemaakt door promovenda Ulrika Klomp (Universiteit van Amsterdam). Klomp bundelde allerlei eerdere deelonderzoeken, en ze deed ook zelf onderzoek naar hoe ‘moedertaalgebaarders’ hun zinnen gebaren. Zo begint de wetenschappelijke beschrijving van gebarentaal eindelijk volwassen te worden.

Voor liefhebbers van taal en grammatica is dit smullen. Er valt ongelofelijk veel te ontdekken. Die wonderlijke grimassen, dat blijken vaak grammaticale elementen te zijn, te vergelijken met wat we in gesproken taal kennen als: intonatie, uitgangen en voegwoorden. Een bepaalde manier van kijken kan betekenen dat er sprake is van een vraag. Een andere manier van kijken kan ‘-tje’ betekenen (zoals in vogel-tje). En een subtiele beweging van het hele lichaam kan zoiets betekenen als ‘en’ tussen twee zinnen.

Een bedreigde taal?

Ulrika Klomp schat dat de Nederlandse Gebarentaal nu tienduizend ‘moedertaalgebaarders’ heeft, al is moedertaal in dit verband een gek woord, want dove kinderen hebben bijna altijd horende ouders. Daarom wordt er ook wel gesproken van ‘eerstetaalgebaarders’. Daarnaast zijn er ongeveer vijftigduizend tweedetaalgebaarders. Dat zijn vooral mensen met wie de eerstetaalgebaarders veel omgaan: familie, vrienden, partners en tolken. In Nederland lopen nu 640 gediplomeerde gebarentolken rond. Dat lijkt veel. Maar er is nog altijd een tekort. Want er moet in het leven van dove mensen veel en intensief getolkt worden: in het onderwijs, op het werk, in de gezondheidszorg, etc. 95 procent van de doof geboren kinderen krijgt tegenwoordig een cochleair implantaat, waardoor ze kunnen horen. Hebben die de gebarentaal nog wel nodig? „Ik denk het wel”, zegt Klomp. „Ik vind dat alle dove kinderen recht hebben op toegankelijke taal. Voor dove kinderen is dat gebarentaal. Met een implantaat blijven ze slechthorend. Als ze dan alleen gesproken taal leren, is er altijd kans op een taalachterstand. Terwijl gebarentaal voor hen 100 procent toegankelijk is. Dus ik zou zeggen dat ze het allebei aangeboden moeten krijgen.”

Gebarentaal is visueel en ruimtelijk, gesproken taal auditief. Twee verschillende media, die elk zo hun mogelijkheden en beperkingen hebben. Wat je met de handen en het gezicht kunt doen, is niet helemaal hetzelfde als wat je met de mond, de tong en de stembanden kunt doen. Maar de onderliggende principes blijken wel grotendeels hetzelfde te zijn.

Dat besef is niet eens zo heel oud. Pas rond 1950, 1960 begon men in te zien dat gebarentalen volwaardige talen zijn: even krachtig, veelzijdig en subtiel als gesproken talen. Je kunt er evenveel in uitdrukken.

„Aanvankelijk waren onderzoekers heel erg bezig om die gelijkwaardigheid aan te tonen”, vertelt Ulrika Klomp. „Men ging op zoek naar overeenkomsten met gesproken taal, om te bewijzen dat gebarentalen echte, natuurlijke talen zijn. Later verschoof de invalshoek, het onderzoek werd breder, er was ook aandacht voor dingen die gebarentalen heel anders doen.”

In gesproken taal bestaan woorden uit klinkers en medeklinkers. Die hebben zelf geen betekenis, maar zijn wel betekenisonderscheidend. ‘K’ en ‘g’, bijvoorbeeld, betekenen van zichzelf niets. Maar ze zorgen er wel voor dat ‘kat’ en ‘gat’ verschillende woorden zijn met verschillende betekenissen. Bestaat zoiets ook in gebarentaal? Ja, min of meer. Gebaren bestaan altijd uit drie elementen: de vorm van de hand (of de handen), de beweging met de hand(en), en de plaats bij het lichaam waar die beweging gemaakt wordt.

Zoals het Nederlands een stuk of dertig medeklinkers heeft, zo zijn er in Nederlandse Gebarentaal ongeveer dertig manieren om de hand een bepaalde vorm te geven: door de vuist te ballen, of juist alle vingers uit te strekken, of één vinger te laten wijzen.

En zoals er géén Nederlandse woorden zijn zonder klinker, zo zijn er géén gebaren zonder beweging. Sommige taalwetenschappers zien parallellen tussen wat je met klinkers kunt doen en wat je in gebarentaal met de beweging van je hand kunt doen.

Maar terwijl klinkers en medeklinkers achter elkaar gezet worden, zijn de vorm, de beweging en de plaats van de hand elementen die tegelijkertijd tot stand worden gebracht.

Foto Getty Images

Gebarentaal is efficiënter

Een ander opvallend verschil: gebarentaal is compacter. Voor de zin ‘Morgen gaat het misschien sneeuwen’ (vijf woorden) heb je in Nederlandse Gebarentaal maar drie gebaren nodig. Achtereenvolgens: ‘morgen’ (vaag gebaar naar wat voor je ligt), ‘misschien’ (onzeker wapperende handen) en ‘sneeuwen’ (de handen bewegen zich als neerdwarrelende sneeuw). De hele zin is dus: ‘morgen’ ‘misschien’ ‘sneeuwen’. Deze gebarentaalzin is veel efficiënter dan de Nederlandse zin, waarin de woordjes ‘gaan’ en ‘het’ eigenlijk overbodig zijn.

Nog eenvoudiger is de gebarentaalversie van de zin ‘Marloes is ziek’. Twee gebaren volstaan: ‘Marloes’ en ‘ziek’. Het gebaar waarmee een persoon benoemd wordt is meestal afgeleid van een gebaar dat verwijst naar een eigenschap van de betreffende persoon. En ‘ziek’ gebaar je zo: alsof een dokter je pols voelt, maar dan een beetje vereenvoudigd.

Of het gebaar ‘ziek’ hier inderdaad een bijvoeglijk naamwoord is of ook een werkwoord kan zijn (‘ziek zijn’), dat is in deze zin niet goed te achterhalen. Er zijn ook veel gesproken talen waarin geen verschil bestaat tussen bijvoeglijke naamwoorden (‘ziek) en werkwoorden (‘ziek-zijn’). Ook zijn er veel talen waarin je het werkwoordje ‘is’ tussen ‘Marloes’ en ‘ziek’ kunt weglaten – bijvoorbeeld in het Russisch en het Latijn. Ook niet zo bijzonder dus.

Maar hoe maak je hier een vraag van? Dan wordt het gezicht belangrijk. Je maakt dezelfde twee gebaren (‘Marloes, ‘ziek’), maar je kijkt er vragend bij: opgetrokken wenkbrauwen. Dat lijkt wel een beetje op wat we in gesproken taal met intonatie doen.

Eventueel kun je de zin ook nog afsluiten met een vragend gebaar: beide handpalmen omhoog. De informatie dat het om een vraag gaat zit er dan dus dubbel in. Niks bijzonders, in gesproken taal zit ook veel grammaticale informatie dubbel in de zin. Dat de Nederlandse zin ‘Marloes is ziek?’ een vraag is, weten we dankzij de vraagintonatie én dankzij de woordvolgorde: niet Marloes-is-ziek, maar is-Marloes-ziek. Talen doen sommige dingen blijkbaar graag dubbelop.

Uitgebreide mogelijkheden

Gebarentaal heeft duidelijk twee lagen. De eerste laag is wat je met je handen doet. De tweede laag: wat je met de rest van je lichaam doet – vooral met het gezicht.

In gesproken taal kun je intonatie soms ook als zo’n tweede laag zien. Maar de grammaticale mogelijkheden van intonatie zijn beperkt. In gebarentaal zijn de mogelijkheden van het gezicht en de lichaamshouding veel uitgebreider: dingen met je mond, je wenkbrauwen, je ogen, je hoofd, je schouders, je hele lichaam.

Als je een ontkennende zin maakt doe je dat bij voorkeur in die tweede laag. Hoe gebaar je de zin ‘Marloes is niet ziek’? Opnieuw volstaan twee gebaren: ‘Marloes’, ‘ziek’. Tegelijkertijd schud je nee met je hoofd. Simpel en doeltreffend.

Er zijn allerlei verrassende mogelijkheden in die tweede laag. Het woordje ‘en’ bijvoorbeeld, dat twee zinnen aan elkaar knoopt, kun je eveneens in die tweede laag uitdrukken. ‘Zij kijkt tv en ik kijk op de computer’. Dat gebaar je met vijf gebaren: ‘zij’ ‘kijken’ ‘tv’ ‘ik’ ‘computer’. Bij de eerste drie gebaren leunt het lichaam een beetje naar links, bij de laatste twee een beetje naar rechts. Die bewegingen betekenen dus: ‘en’.

Overigens kun je ‘en’ ook met een gebaar aangeven: met de wijsvingers maak je dan een plus-teken.

„Nevenschikking is een onderwerp dat nog maar heel weinig is onderzocht”, zegt Ulrika Klomp. „Er is veel variatie, niet één patroon. Misschien zijn sommige vormen nog in ontwikkeling. Worden ze door sommige gebaarders al wel gebruikt en door anderen nog niet. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat we te maken hebben met gebaarders uit heel Nederland, die op vijf verschillende doveninstituten hebben gezeten.” Elk doveninstituut heeft zijn eigen dialect.

Ook een bijzin die met ‘als’ begint (‘Als het morgen regent, word je nat’) kun je maken door tijdens de eerste twee gebaren – ‘morgen’, ‘regenen’ – simpelweg iets met het gezicht en het hoofd te doen: de wenkbrauwen omhoog, de kin richting borst bewegen.

Kun je in gebarentaal werkwoorden vervoegen? Ja, voor een deel van de werkwoorden. De beweging van gebaren als ‘bezoeken’, ‘geven’ en ‘antwoorden’ laat letterlijk zien wat het onderwerp is en wat het lijdend voorwerp. Bij ‘ik bezoek jou’ begint het gebaar bij de spreker (bij de borst) en daarna beweegt het zich in de richting van de gesprekspartner. Bij ‘ik bezoek haar’ beweegt het gebaar zich van de spreker naar een plek ergens rechtsboven of linksboven voor de spreker.

Foto Getty Images

Tong een beetje uitsteken

Zo vervoeg je deze werkwoorden dus, en niet alleen naar het onderwerp (zoals in gesproken Nederlands), maar ook naar het lijdend voorwerp. Niks bijzonders: er zijn veel gesproken talen waarin de uitgangen van werkwoorden zowel laten zien wat het onderwerp is als wat het lijdend voorwerp is.

En de verleden tijd en de toekomende tijd? Dat gebeurt met aparte gebaren. Verleden tijd is een gebaar naar achteren. Toekomende tijd: naar voren. Veel gesproken talen doen het op een vergelijkbare manier: niet met uitgangen, maar met kleine bijwoordjes.

Een van de dingen die Ulrika Klomp ontdekt heeft, is dat sommige gebaarders een ‘hulpwerkwoord’ voor de toekomende tijd hebben: het gebaar voor ‘komen’. Als je ‘komen’ laat volgen door (bijvoorbeeld) ‘verspreiden’, dan betekent dat: ‘Het zal zich gaan verspreiden’.”

Vaak zijn er in Nederlandse Gebarentaal dus meerdere mogelijkheden om een grammaticaal aspect uit te drukken. Dat is ook het geval bij het maken van verkleinwoorden. Eén manier om van een woord een verkleinwoord te maken is: je tong een beetje uitsteken, je wangen inzuigen, en een beetje in elkaar te duiken. Doe je dat terwijl je ‘vogel’ gebaart (fladderende handen), dan betekent dat ‘vogeltje’.

Klomp: „Dit is nou typisch een voorbeeld van iets waarover altijd gezegd werd ‘zo doen we dat in gebarentalen’, maar waar ik in mijn materiaal maar weinig voorbeelden van vond.” Sommige gebaarders doen dit anders: ze knijpen hun ogen halfdicht en fronsen de wenkbrauwen. Nog een andere manier om een verkleinwoord te maken is: het gebaar zelf zo klein mogelijk maken. En ten slotte kun je ook, heel simpel, het gebaar ‘klein’ gebruiken. Een vogeltje is dan: ‘klein’ gevolgd door ‘vogel’.

Zulke dingen zouden nog beter onderzocht kunnen worden, vindt Klomp. „Er is soms een verschil tussen wat ooit onderzocht en beschreven is, en wat mensen tegenwoordig daadwerkelijk doen.”

Overigens kent Nederlandse Gebarentaal ook vergróótwoorden. Heb je het over een enorme vogel, dan blaas je bij het gebaar ‘vogel’ je wangen op en maak je ook je ogen zo groot mogelijk.

Dat lijkt dan weer een beetje op wat ook in sommige gesproken talen gebeurt. Het Nederlands heeft geen speciale uitgang waarmee je een vergrootwoord kunt maken. Maar veel talen (onder andere Spaans en Italiaans) wel.