‘In de horeca vind ik mijn zingeving ook’

In

‘Waarom doe je wat doet? Dat is een vraag die me altijd al heeft geboeid. Door mijn religieuze opvoeding in Staphorst leidde die interesse tot een studie theologie in Zwolle. Eenmaal in de stad veranderde mijn wereldbeeld qua wetenschap en mensheid. Ik kreeg twijfels bij het geloof, maar merkte dat ik daarmee niet bij de kerk terecht kon.

„Ik wilde me wel bezig blijven houden met zingeving, maar dan zonder dat religieuze stukje. Daarom ben ik met een vriend een eigen initiatief begonnen: de ‘PopUp-kerk’ hier in Zwolle. Eén keer in de twee weken komen we met een groep op zondag bij elkaar. We zoeken samen naar hoe je ‘het goede’ doet in het leven, door onze eigen ervaringen te bespreken of door middel van een kunstuiting. Ook doen we altijd een gezamenlijke meditatieoefening.

„Een paar weken geleden hoorde ik dat mijn opleiding me had genomineerd voor de Jonge Theoloog des Vaderlands-verkiezing. Dat vond ik wel cool, want mijn verhaal als seculier theoloog is toch wel wat anders dan de anderen. Uiteindelijk heeft iemand anders gewonnen; dat vind ik niet erg. De doelgroep van die verkiezing is voornamelijk binnen-religieus; ik richt me op de wereld daar buiten.

„Met de PopUp-kerk komen we bij elkaar in café De Nieuwe Keuken en zij zochten deze zomer een barman. Ik dacht: lachen, een avondje bardienst draaien. Maar één dag werd twee dagen, toen drie en nu teken ik binnenkort een vast contract. Mijn zingeving vind ik deels in het theoloog-zijn, maar heb ik nu per ongeluk ook gevonden in de horeca.”

Uit

‘Ik kijk er naar uit zodadelijk iets meer te verdienen. Dan kan ik wat meer sparen en een keer een goede website laten bouwen voor mijn eigen bedrijf als theoloog, bijvoorbeeld.

„Ook oefen ik mezelf in me wat vaker trakteren op iets leuks. Ik denk bij grotere uitgaves namelijk al snel: gaat dit echt mijn leven verbeteren? Daar kan ik dan lang over nadenken, terwijl ik tegen anderen zou zeggen: joh, doe het gewoon. Daarom heb ik nu mijn oefenprojectjes. Zo heb ik afgelopen zomer zomaar een hangmat gekocht en ik heb er de hele zomer heerlijk in gelegen. Echt een topaanschaf.

„Verder ben ik net verhuisd. Hiervoor hebben mijn vriendin en ik een jaar duur gewoond in een klein huis, deels in een omgebouwde kelder. Nu hebben we een plekje in een leefgemeenschap in Zwolle: 35 appartementen in drie gebouwen rond een gemeenschappelijke tuin. Het idee is dat je samen de tuin verzorgt, zorgt voor je buren en de wereld een beetje beter maakt. We hebben een jaar op een wachtlijst gestaan, maar nu kwam er een plekje vrij. Een hele vooruitgang qua huur en wooncomfort.”

Netto-inkomen: variabel, gemiddeld 1.100 euro per maand Lasten: huur, g/w/l 680 euro (gedeeld); mobiel/internet/tv 30 euro; verzekeringen 140 euro; vervoer 70 euro; boodschappen 275 euro (gedeeld); abonnementen 17 euro (Spotify, Disney+); sport 23 euro; kleding 30 euro; horeca 120 euro; kat Ron 15 euro Sparen: 0 euro Laatste grote uitgave: verf voor nieuwe huis 80 euro