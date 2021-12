Hoog op de vierde coronagolf bracht een topuitzending van #Frontberichten weinig geruststelling

De ingelaste uitzending – op veler verzoek – van #Frontberichten gaf het idee dat de soldaten uit de vorige oorlog waren opgeroepen om de veldslag van vandaag uit te vechten. En ze maakten indruk, maar eerst was er nog een andere oude strijder van vervlogen slagvelden. M eerde Joop Zoetemelk aan de vooravond van zijn vijfenzeventigste verjaardag. „We hebben het gehaald”, zei Zoetemelk met een verwijzing naar de aanrijding waarbij hij anderhalf jaar geleden aan gruzelementen werd gereden.

Het heeft de grote kampioen wel wat verbroosd, zo bleek. Elke dag fietsen zit er niet meer in. Ook emotioneel leek de Rijpweteringse onverstoorbaarheid gesleten. Bij de videofelicitaties van oud-collega’s werden Zoetemelks ogen vochtig, wat de omgekeerde wereld was: als wij Joop zien, schieten wij vol, maar hijzelf hoort de nuchterheid zelve te zijn. Op de ochtend van zijn verjaardag neemt hij de trein terug naar huis, ons achterlatend met de geruststellende gedachte dat Frankrijk hem vast een booster heeft gegeven.

Niet dat er veel geruststelling bestand was tegen #Frontberichten. Jeroen Pauw, NPO-hulppresentator voor belangrijke zaken, interviewde in de studio zorgmedewerkers die we nog kenden uit de #Frontberichten (BNNVARA) van de eerste coronagolf. Zij waren donderdag ook op hun werk gefilmd. In Roermond zagen we hoe het laatste IC-bed werd gevuld. Met een meewarige blik op de patiënt: „Hij is heel angstig.”

De hardste beuk kreeg het gemoed van de kijker even later, toen er werd geschakeld naar intensivist Annemieke Dijkstra op Goeree-Overflakkee tijdens haar dienst. Ze stond ons tussen de bedrijven door te woord, haar mondkapje nog op. Op eerder die middag gefilmde beelden werd een helemaal niet zo oude man in ademnood in zijn bed gefilmd. „Wanneer mag ik gevaccineerd worden?” vroeg hij bang. U moet eerst herstellen, kreeg hij te horen. „Nu bent u te uitgeput.”

Er was nog werk te doen

Maar dat herstel is ver weg, bleek daarna. Dijkstra vertelde dat de man inmiddels in slaap was gebracht omdat hij anders helemaal niet meer kon ademen. „Hij wilde heel graag dat ik dit vanavond op televisie zou vertellen”, zei de intensivist, met grote ogen boven haar mondkapje. Pauw wist even niet meer wat te zeggen. Dijkstra beantwoordde de laatste vragen terwijl haar lichaamstaal verried dat ze zich het liefst van de camera had afgewend – er was nog werk te doen.

Het waren vijf minuten televisie die je graag aan een vaccintwijfelaar zou willen laten zien. Die sfeer leek vervolgens ook bezit te nemen van de tafel, maar daar maakte de Utrechtse eerstehulparts Gor Khatchikyan bezwaar tegen. „We moeten geen mensen als zondebok aanwijzen, ook ongevaccineerden niet. Het grote verschil met vorig jaar is dat we toen alles deden met een beloofd land voor ogen, waarin de crisis voorbij zou zijn. Misschien hebben we ons vergist en is er geen beloofd land.”

Hij benadrukte dat, al is er geen formele ‘code zwart’ van kracht, er door de drukte wel pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Er worden patiënten verplaatst die daar eigenlijk te kwetsbaar voor zijn. „We laten geen mensen doodgaan, maar soms worden patiënten ernstig benadeeld.” Zo werd ook de nieuwe #Frontberichten een memorabele uitzending, door Jeroen Pauw onberispelijk geleid van persoonlijke verhalen naar beleidskwesties en terug.

De ‘zorghelden’ van vorig jaar moeten nu functioneren in een samenleving vol mensen die zich in loopgraven hebben verschanst. Daar wilde de scherpe Khatchikyan nog iets over kwijt. „Ik hoor dat we het ‘voor de zorg’ moeten doen. Maar ik mag ’s avonds naar huis. Néé, je doet het voor je eigen opa en oma, voor je vriend.” Met die observatie sloot Jeroen Pauw de uitzending af, het land hoog op de vierde coronagolf. Om het op zijn Zoetemelks te zeggen: Parijs is nog ver.