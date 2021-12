Feestzanger Arie Ribbens op 84-jarige leeftijd overleden

De Brabantse feestzanger Arie Ribbens is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn platenmaatschappij DFM. De van carnavalskrakers als ‘Polonaise Hollandaise’ en ‘Brabantse nachten zijn lang’ bekende zanger was al lange tijd ziek. Ribbens moest in 2015 stoppen met zingen omdat zijn stembanden beschadigd waren. Zes jaar eerder was ook al longkanker bij hem vastgesteld en die ziekte kwam daarna steeds terug.

De in Eindhoven geboren en getogen zanger begon als jazzartiest, maar brak in 1980 pas echt door als feestzanger met het nog altijd veel gedraaide ‘Brabantse nachten zijn lang’. Daarna bleef hij tientallen jaren lang singles en albums maken en optreden. Het uit het Duits vertaalde ‘Polonaise Hollandaise’ met de gevleugelde kreet ‘bij Hoevelaken linksaf’ was zijn grootste hit.

Ondanks zijn feestrepertoire zei Ribbens ooit helemaal niet van carnaval te houden. Hij had liever een aandachtig luisterend publiek gehad dan zo’n hossende menigte, vertelde hij in 2010 in een interview met de Volkskrant. „Als ik niet zou optreden, zou ik er niet bij zijn. Drie dagen bier, ik moet er niet aan denken. Ik hou niet eens van bier.”

Zijn vrouw Cea Ribbens kondigde zijn overlijden aan met het plaatsen van een mooie foto met daarbij de tekst: „Mijn lieve man, ik moet je laten gaan, voor altijd in mijn hart.”