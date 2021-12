De Kia EV6 is een, voor het Westen, zorgwekkend goede auto

Waarom moest de Kia EV6 zo groot zijn? Onder kantoortijden wordt dit de zakenauto voor één man of vrouw. Een Smartje zou volstaan. Het mag wat vaker over uitdijende maten gaan. Bestuurder en medeburgers hebben er in parkeergarages of op B-wegen meer last dan lust van. De aanslag op de openbare ruimte wordt een asociale daad.

Akkoord, de EV6 is elektrisch. In dat genre rijdt het volk nu eenmaal vette suv’s. Obees zijn bijna alle stekkerauto’s, ook deze. De basisvariant weegt al 1.800 kilo; er moeten veel batterijen in. Die liggen in mijn test-Kia met het sterkste 77-kWh-accupakket als een matras tussen de assen. Intussen perst Volkswagen een even krachtige powerbank in een 42 centimeter kortere ID.3. De VW is bovendien acht centimeter smaller dan de EV6, en voor zijn passagiers niet minder ruim. Het kan dus anders. Sorry logica, het uitbuikende zelfvertrouwen van moderne aandachtjagers eist paleizen. Emoties, kwalen, auto’s of onroerend goed: het wil gezien worden.

Anderzijds mág Kia met dit smakelijk gelijnde feestnummer de bloemen buiten zetten. Weer is de concurrentie technologisch afgetroefd. Het zustermodel van de Hyundai Ioniq 5 laadt dankzij 800-voltbatterijtechnologie met snelheden die na Tesla tot nu toe alleen Porsche en Audi haalden; tot 180 kW voor het basismodel met 58-kWh-accu, tot 240 kW voor de 77-kWh-versie. Daarmee worden de wachttijden bij snellaadpalen dusdanig bekort dat actieradius niet meer het hoogste goed is. De EV6 komt met zijn 77-kWh-pakket niet wezenlijk verder dan de kleinere Kia Niro of e-Soul; 528 kilometer, zegt Kia. Maak daar maximaal 450 van, maar laden doet hij inderdaad als een tijger. Al haal ik niet de beloofde piekwaarden, met de 130 kWh die ik bij Fastned aantik valt te leven.

Treiterbochten

Onderweg merk je van zijn volume weinig. De EV6 stuurt precies en ligt als een blok. Zo’n nieuwbouwwijkenrandweg vol treiterbochten en wegversmallingen rijd je tot ruim boven de geldende maxima zonder één keer remmen. Hij moet bij nacht voor achteropkomend verkeer een surreële aanblik zijn. Hij heeft iets ufo-achtigs met die als een roodgloeiende spoiler oprijzende lichtband langs de bovenrand van de kofferbak, aan de onderkant gepareerd met een identieke chroom- annex reflectorboog. De tol voor zijn stabiliteit betaal je op hobbelwegen. Hij veert onprettig straf, zoals meer stekkerauto’s die de klappen van hun neerkomende massa zonder trampolinedrama moeten opvangen.

Binnen doet hij net zo hightech aan als zijn fancy buitenkant. De aanraakregelbalk onder het infotainmentscherm is met één tiptoets te veranderen van een klimaatkwadrant in een menukwadrant voor alle schermfuncties. Surprise: ik rijd een van de zeldzame Koreanen zonder draadloze telefoonoplader. Het ogenschijnlijk bedrijfsklare plateautje op de middentunnel reserveert zijn diensten voor het topmodel GT-Line; mijn Plus kan het schudden. Zo scherp moest Kia ongetwijfeld calculeren om de EV6 winstgevend te houden. De ontwikkeling van een product op dit niveau moet het bedrijf kapitalen hebben gekost. Goodies van stoelkoeling tot stuurverwarming maken meer dan iets goed en zijn dienstbaarheid is slopend. In het schermmenu tel ik twaalf iconen; ‘EV’, ‘kaart’, ‘navigatie’, ‘telefoon’, ‘telefoonprojectie’, ‘spraakmemo’, ‘airco’, ‘radio’, ‘media’, ‘valet mode’, ‘stille modus’ en ‘instellingen’. In stille modus ‘worden radio en media alleen voorin afgespeeld. Het volumeniveau is tot zeven beperkt’. Ah, voor slapende kinderen achterin. Daar zetten wij vroeger gewoon de radio voor uit. Waarom zo moeilijk doen als het simpel kan? Om betrokkenheid uit te stralen, zoals thuiszorginstellingen zich tegenwoordig theatraal vroom iCare noemen. Ook van je goedheid moet de hele wereld meegenieten.

Panfluit

Intussen heb ik via Instellingen de oorzaak gevonden voor de spookachtige glissandotoon in het motorgeluid, hol als een kunstmatig aangeblazen panfluit. Het is een van de drie selecteerbare soundtracks in het submenu Active Sound Design, gecreëerd omdat zo’n doodstille elektromotor anders zo naar niks klinkt. De panfluitsmaak heet Cyber. De overige opties zijn Stylish, omschreven als ‘het natuurlijke en verfijnde geluid van een elektrisch voertuig’, en Dynamic, ‘een krachtig dynamisch geluid’. Wil ik dit weten? Het zal moeten. Kia’s digitale tentakels reiken tot de onvermijdelijke basics van je zithouding. Het menu ‘stoel’ vertakt zich absurdistisch naar ‘Stoelverstellingsinfo’, ‘Verwarming en Ventilatie’ respectievelijk ‘Toegang Tot Gemakkelijk Zitten’ met de instapinstellingen ‘Lang’, ‘Normaal’ en ‘Uit’. Ik ga een beetje dood nu. Verder is dit een, voor het Westen dan, zorgwekkend goede auto die verbruikt wat de fabriek belooft, en 18 kWh is netjes.

Kia EV6 Plus 77,4 kWh

Motor elektromotor Vermogen 229 pk Koppel 350 Nm Aandrijving achter Transmissie automaat Topsnelheid 185 km/u Acceleratie 0 – 100 7,5 seconden Verbruik gemiddeld 18 kWh/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 0 g/km Energielabel A Basisprijs 44.495 euro Prijs testauto 51.995 euro