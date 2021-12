Een maand lang met al je collega’s op vakantie, hoe is dat?

Why not? Zo reageert Paul Reijnierse (36) als hij op een vrijdagmiddag thuis een appje van zijn collega Karin krijgt. Reijnierse is ondernemer en oprichter van The Main Ingredient (TMI) in Amsterdam, een ‘start-upstudio’ die digitale producten zoals apps bedenkt en ontwikkelt. Aan de vrijdagse borreltafel daar heeft Gijs, een andere collega, net verteld hoe hij eens op werkvakantie naar Australië is geweest om een start-up op te zetten. Razendsnel gaat de onderlinge conversatie van ‘dat lijkt me supertof’ via ‘dat is echt iets voor ons kantoor’ naar ‘ik stuur Paul gewoon een appje.’

Reijnierse: „Later hebben we nog gereconstrueerd: ging het echt zo makkelijk? Maar ja, zo is het werkelijk gegaan.”

14 oktober

Drie dagen voor vertrek

In maart is het idee opgekomen, in oktober reizen alle dertien medewerkers van TMI voor vier weken af naar een villa in de heuvels van de Italiaanse Marken. Daar gaan ze aan een groot, nieuw product werken. De foto’s van het verblijf, doorgaans verhuurd als trouwlocatie, liegen er niet om. Twee zwembaden, een tennisbaan, een terras met grote loungebanken. Twee chef-koks zullen iedere dag de maaltijd verzorgen. Alle collega’s hebben een eigen kamer of appartement, zodat familie of partners in de weekenden kunnen overkomen. TMI heeft voor de trip 75.000 euro uitgetrokken.

Dat Reijnierse snel overstag is gegaan, komt doordat het plan past bij wat hij en zijn zakelijk partner Nikaj al anderhalf jaar voor ogen hebben. In plaats van vooral samen met opdrachtgevers producten te bouwen – zoals Tikkie voor ABN Amro of Geldvinder voor pensioenuitvoerder APG – wil hij vaker zélf producten lanceren. „Het blijkt toch moeilijk om er hier op kantoor de focus en tijd voor te vinden. Zo’n Italië-avontuur lijkt me een ideale boost om die verandering door te voeren”, legt hij uit, drie dagen voor vertrek.

Teambuilding is een andere belangrijke reden. „In coronatijd zijn hier zes nieuwe mensen begonnen, maar we zijn nog nooit met z’n allen tegelijk op kantoor geweest.”

Bij TMI werken dertien mensen, veelal twintigers en dertigers. Twee van hen hebben kinderen, op twee na werkt iedereen fulltime. Was iedereen meteen enthousiast over deze vierweekse werktrip? Reijnierse: „Je hebt een groep extraverte gekken zoals ik, die het liefst de hele tijd dit soort avonturen aangaat. Maar er was ook een collega die zei: ik ben nog nooit langer dan een week weggeweest van mijn vriendin. Dat geluid moet je ook serieus nemen.”

Femke Lina (29), operationeel manager bij TMI, heeft daarom met iedereen een verkennend een-op-een-gesprek gevoerd. „Daaruit kwam naar voren dat privacy een essentiële voorwaarde is; dus geen kamers delen. Uiteindelijk zei iedereen ja. Twee collega’s gaan tussentijds een week op en neer naar huis, en sluiten dan doordeweeks digitaal aan bij het team.”

Zelf was ze meteen enthousiast over het plan. „Ik werk niet voor niets in een klein team; ik vind het leuk om close te zijn met mijn collega’s. Ik verwacht dat het een hele toffe maand gaat worden.”

Het zou best kunnen gebeuren dat er ruzietjes ontstaan, maar daar moet je niet bang voor zijn Femke Lina operationeel manager

Overigens heeft Reijnierse thuis misschien nog wel de meest uitdagende situatie van allemaal: hij heeft twee dochters, 2 en 5 jaar oud, en zijn vriendin Lies is hoogzwanger van nummer drie.

Zei ze meteen: ja hoor, ga maar? „Ja, eigenlijk wel. Ze gunt mij dit avontuur, en vier weken is te overzien. Ze komt in de herfstvakantie over met de kinderen en in die andere drie weken kan ze hulp inschakelen van familie en vrienden.”

Reijnierse zegt gekscherend dat hij waarschijnlijk uitgeslapen terugkomt uit Italië. „Ik sta door die meiden al vijf jaar lang iedere dag om zes uur naast mijn bed. Dus ik kijk er wel naar uit om eindelijk uit te rusten, ja.”

En op sociaal vlak? Een maand met je collega’s op één plek, dag en nacht: dat lijkt een recept voor spanningen en irritatie. Femke Lina: „Het zou best kunnen gebeuren dat er ruzietjes ontstaan, maar daar moet je niet bang voor zijn. Het biedt ook een mogelijkheid elkaar júist daar op aan te spreken.”

Maar als het iemand toch te veel wordt, die met slaande deuren vertrekt? Lina: „Ik kan me niet voorstellen dat het zo hoog op zou lopen.”

Reijnierse heeft over zo’n escalatie nog niet nagedacht. „Maar als zou blijken dat deze pressurecookerstijl niet bij jou past, dan pas je misschien niet bij ons bedrijf. Het lijkt me niet erg als dat de conclusie is. Dan kom ik er liever nu achter dan dat we drie jaar met elkaar doormodderen.”

Tot slot: in een Italiaanse villa met permanent vakantie-uitzicht is de drempel niet hoog om iedere dag een fles wijn open te trekken. Heeft TMI daarvoor nog restricties ingesteld? „Oh. Eh, nee”, zegt Femke Lina. „Dat heeft ook niemand geopperd als bespreekpunt eigenlijk, terwijl we wel een team zijn dat graag borrelt. Ik gooi ’m zo nog even in de groep.”

4 november

Bijna drie weken in Italië

Bij de vraag hoe Paul Reijnierse erbij zit in de Italiaanse villa, moet hij bekennen dat het regent. „Da’s jammer voor het plaatje, hè? Maar hiervoor hebben we fantastisch weer gehad. We hebben al regelmatig met ons laptopje rond het zwembad gezeten.”

Reijnierse klinkt aan de telefoon een stuk vermoeider dan in het vorige gesprek. Het is superintensief, vertelt hij. „Je hebt veel indrukken de hele dag door, je bent ver weg van je familie. Zeker nu de eindstreep in zicht is, heeft iedereen ook wel zin om naar huis te gaan.”

Thuis is ook het een en ander aan de hand, vertelt Reijnierse. „Lies is én zwanger, én onze jongste heeft besloten de strijd met haar aan te gaan, waardoor ze weinig slaapt.” Hij vindt het lastig dat zijn vriendin dat nu in haar eentje moet oplossen. „Tegelijkertijd hadden we het erover: ik kan me daar schuldig over voelen, maar daar heeft niemand iets aan. We proberen maar te denken in praktische oplossingen. Als de kinderen nu bijvoorbeeld wat meer op de iPad zitten: prima.”

Foto Roberto Masi Foto Roberto Masi The Main Ingredient-staf in hun Italiaanse villa. Vier weken intensief samenwerken leverde er een product op waarvoor ze eerder driemaal zoveel tijd nodig hadden.

Foto’s Roberto Masi

Met Femke Lina gaat het goed. Ze merkt wel verschil qua energie. „In de eerste week was iedereen vooral excited over de plek – het is zo supermooi hier. Nu, in week drie, is iedereen wat vermoeider, maar staat er ook druk op de ketel: over een week moet het af. Dat geeft weer nieuwe energie en focus.”

Zelf bevalt het Lina goed om zo intensief op te trekken met de collega’s. Zo organiseerden ze het eerste weekend een Halloween-feest in Mexicaanse stijl, waar de ene collega een margaritacocktailbar bestierde en de andere taco’s maakte voor iedereen. „Dan voelt het gewoon alsof je daar met je vrienden staat, en niet met je collega’s.”

Of het haar ook een keertje te veel is geworden? Ja, dat is gebeurd. „Na een drukke dag zat mijn hoofd al behoorlijk vol. Toch wilden twee collega’s na het eten nog een strategiebespreking doen. Toen kreeg ik een soort error, omdat het er echt niet meer bij paste. Daar kwam ook een traan bij. Ja, dat gaat makkelijk in zo’n situatie.”

De volgende dag losten ze het meteen op. „We besloten: na het eten doen we geen zaken meer. Dat is beter voor iedereen.”

En wat is er van het alcoholbeleid terechtgekomen? „Dat heb ik besproken, maar er werd vooral hartelijk om gelachen. Ik geloof niet dat wij nou per se een bedrijf zijn om strenge borrelregels af te spreken.”

24 november

Anderhalve week thuis

De laatste evaluatie vindt plaats op het kantoor van The Main Ingredient in Amsterdam. Paul Reijnierse en Femke Lina zitten aan de grote lunchtafel, op een verder vrij lege werkvloer. „Zo’n beetje iedereen is ziek geworden na Italië”, zegt Reijnierse. „Na zo’n intensieve maand is het gewone leven ook wel een beetje een anticlimax.”

Lina: „Iedereen is nogal verdrietig dat het allemaal weer voorbij is.”

De reis naar Italië noemen ze allebei ‘honderd procent geslaagd’. Op werkvlak is bereikt wat ze hadden gepland: hun product is af en bruikbaar voor klanten. Kinety is een webapplicatie waarbij teams persoonlijke doelen, de bedrijfsstrategie en hun teamdoelen op elkaar kunnen afstemmen.

Eerder heeft TMI ook zulke producten gemaakt, maar dan duurde het minimaal twaalf weken. Hoe kan het in Italië in een derde van de tijd zijn gelukt? Lina: „Je voelt heel erg de urgentie: dit is de plek en dit is de tijdspanne waarin het moet gebeuren. Dan wil je het nog harder laten slagen.” Het efficiënte gebruik van de tijd maakt dat Reijnierse het zakelijk gezien de 75 mille meer dan waard geweest vindt.

Als sociaal experiment was deze maand een bijzonder, leuk en intens avontuur, oordelen beiden. Ze merkten dat emoties sneller aan de oppervlakte kwamen – op werkgebied, maar ook privé. Reijnierse: „Een van onze collega’s kreeg slecht medisch nieuws over haar vader. Zij hoorde dat midden in de groep en wilde zo snel mogelijk naar huis, dus daar moet je on the spot mee omgaan. Het raakte iedereen. Dat maakt heel hecht.”

Foto Roberto Masi Foto Roberto Masi Foto’s Roberto Masi

Niemand is boos weggestampt of er toch achter gekomen dat het werk bij TMI niet bij hem of haar past. „Maar je merkt op zo’n plek wel dat bestaande onzekerheden meteen zichtbaar worden. Doe ik het wel goed? Is dit mijn werk of toch van iemand anders? Door de druk op de ketel kan het er dan soms wat botter of directer uitkomen dan gewild.”

Het voordeel van de snelkookpan is dat frustraties meteen worden aangepakt. „Dat is wel fijn: je móét verder. Dus bespreek je de volgende ochtend meteen hoe je het anders gaat doen. Het heeft nooit tot blijvende conflicten geleid.”

Femke Lina zegt dat het team een echte vriendengroep is geworden. Is dat een goed teken? Reijnierse: „Ik heb een aversie tegen de harde scheiding werk-privé; het heeft tenslotte allemaal effect op elkaar. Het risico van té vriendschappelijk zijn met je collega’s is misschien dat je elkaar niet langer feedback durft te geven. Daar hoef je bij ons niet bang voor te zijn. We zijn allemaal lekker Hollands direct”, zegt hij lachend.

En hoe is het afgelopen bij Paul en zijn zwangere vriendin? „Ik heb meteen bij thuiskomst zoveel mogelijk overgenomen van Lies, zodat zij kon rusten, rusten, rusten.”

Dus was haar conclusie: leuk avontuur, Paul, maar dat nooit meer? „Daarmee heb ik met Lies wel een bijzondere getroffen; die ondersteunt dit soort avonturen juist – hoe pittig het soms ook was.”

Om het bijzonder te houden én behapbaar voor het thuisfront, zou Reijnierse niet willen voorstellen zo’n werkvakantietrip vier keer per jaar te gaan doen. „Maar eens per jaar… Ja, why not?”