Duitse liberalen worstelen met algemene vaccinatieplicht

‘Ik neig naar een algemene vaccinatieplicht”, zei voorzitter van de Duitse liberalen en toekomstig minister van Financiën Christian Lindner (FDP) deze week met een uitgestreken gezicht op het televisiekanaal van tabloid Bild. De gedaantewisseling die Lindners FDP in de weken sinds de Bondsdagverkiezingen doormaakt, is nauwelijks bij te benen. In de verkiezingscampagne presenteerde de partij zich als de vrijheidspartij die alle gemangelde grondrechten van de afgelopen anderhalf jaar aan de burger terug zou geven. De partij anticipeerde op een spoedige „Freedom Day”.

Onder leiding van de FDP was de eerste daad van de nieuwe Duitse coalitie in de Bondsdag, nog vóór de regeringswisseling, het afschaffen van de coronanoodtoestand. Daardoor zijn maatregelen als een lockdown in het hele land moeilijker te treffen. Maar donderdag verkondigde Merkel met steun van de nieuwe kanselier Olaf Scholz (SPD) en diens coalitie een lockdown voor ongevaccineerden. En nu koerst Duitsland af op een algemene vaccinatieplicht, die ook nog wordt verdedigd door de voorzitter van de FDP.

De hoofdredacteur van Die Welt noemde het gebrek aan liberale waarden „troosteloos”, Bild bestempelde de koerswijzing van de FDP als „dramatisch”.

Hoe staat het met de liberale beginselen van de partij die naam maakte met leuzen als „Eine freie Fahrt für freie Bürger” (tegen een snelheidslimiet op snelwegen) of contant geld verdedigde met „Bargeld ist gedruckte Freiheit”? Veel FDP’ers worstelen met de vaccinatieplicht, die steeds onontkoombaarder lijkt te worden.

Stemming is veranderd

Vóór de verkiezingen sloten alle partijen behalve de Groenen een vaccinatieplicht categorisch uit. Maar binnen enkele weken is de stemming veranderd. Naast de top van de FDP spreken steeds meer politici zich ervoor uit, en ook een snel groeiende meerderheid van de burgers: volgens een recente peiling door bureau Forsa, in opdracht van RTL en ntv, is nu 73 procent vóór.

„Ik schat dat er binnen de FDP-fractie nog geen meerderheid voor is”, zegt Otto Fricke, Bondsdaglid voor de FDP sinds 2002, aan de telefoon. Hij is niet overtuigd van de noodzaak van een vaccinatieplicht voor iedereen – aan een vaccinatieplicht voor verpleegkundigen en ouderenverzorgers daarentegen valt niet te ontkomen, denkt Fricke, om mensen in zieken- en verzorgingshuizen te beschermen. Maar: „Een algemene vaccinatieplicht is een ultima ratio voor de wetgever.”

Christine Aschenberg-Dugnus, portefeuillehouder zorg binnen de FDP-fractie, heeft nog geen besluit genomen. „Het thema is complex en er wordt emotioneel over gedebatteerd”, schrijft Aschenberg-Dugnus per e-mail. Ze benadrukt het belang van een open debat dat ruimte laat voor alle uitkomsten, en wil zich nog niet vastleggen.

De FDP-fractie wil van een stemming over de vaccinatieplicht in de Bondsdag een „gewetensvraag” maken: geen fractiediscipline, ieder parlementslid mag naar eigen inzicht stemmen. Voor grote thema’s als abortus of orgaandonatie is dat niet ongebruikelijk. Tegelijkertijd is het op die manier makkelijker voor de FPD als liberale regeringspartij om de verantwoordelijkheid voor een vaccinatieplicht bij anderen te leggen, en hoeft het verhitte debat de partij niet te splijten.

Joachim Stamp, vice-premier van deelstaat Noordrijn-Westfalen, sprak zich als een van de eerste liberalen uit voor de vaccinplicht. Hij legt uit: „Ik denk dat we anders niet uit de spiraal van andere grondrechtbeperkingen komen. We moeten bedenken welke maatregelen uiteindelijk de mildere zijn, we kunnen niet voortdurend het recht op onderwijs, de bewegingsvrijheid of de beroepsvrijheid blijven inperken. Daarmee ruïneren we onze welvaart en onze vrije leefstijl.”

Ook volgens de liberalen, kortom, moeten sommige vrijheden nu sneuvelen om andere te behouden. De FDP heeft het imago vooral voor de individuele vrijheid te staan, om hard te rijden bijvoorbeeld. Dat imago klopt niet, vindt Fricke: „Het is een vulgair liberalisme als het alleen maar gaat om ergens ‘vrij van te zijn’, als het alleen maar gaat om ‘ik, ik, ik’. Bij ons wordt vrijheid nooit gedefinieerd als vrijheid van iets, maar is altijd vrijheid om iets te kunnen of iets te bereiken. Het gaat er altijd om wat je met de vrijheid doet.” Dat die interpretatie van het liberalisme niet altijd aankomt bij de kiezer, erkent Fricke: „Vaak bereik je mensen die dromen van die ‘vrijheid van’, die denken ‘ik wil geen belasting betalen omdat ik, ik, ik dat geld wil hebben.”

De individuele vrijheid, het recht op lichamelijke integriteit, en de vrijheden van anderen moeten nu tegen elkaar worden afgewogen bij de FDP, zegt Fricke: „Gaat het alleen over de vrijheid van degene die gevaccineerd moet worden, of over de vrijheid en het leven van degene die zich niet kunnen vaccineren, en de vrijheid van mensen die een kankeroperatie nodig hebben maar niet in het ziekenhuis terecht kunnen?” Maar voordat Fricke voor een vaccinplicht stemt wil hij er zeker van zijn dat geen enkele andere maatregel het virus duurzaam kan stoppen.