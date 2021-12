De braafste kinderen smaken ook het zoetst

Hoog in de lucht vliegt de Yark. Het logge monster is op zoek naar brave kindertjes om op te eten. De Yark is hongerig en krachteloos, want er zijn steeds minder zoete kindertjes. En van stoute kindertjes krijgt hij puistjes, buikpijn en diarree. ‘Een vlokje, twee vlokken… De sneeuw begint te vallen. De Yark weet zeker dat hij tegen Kerstmis van de honger zal sterven. En terwijl de tranen hem in de ogen springen, heft hij opeens zijn hoofd op en schreeuwt: “De bezorglijst van de Kerstman!” Natuurlijk, dat is het…’

De Franse auteur Bertrand Santini speelt in De Yark met de notie dat goed gedrag beloond wordt. Met de lijst van de Kerstman reist het monster naar de zoetsten van de zoetsten. De brave kinderen die hij bezoekt moeten een manier zien te vinden om hem te overleven. Moeilijk, want de braafsten zijn vaak niet de inventiefsten, maar ze brengen het er heel aardig vanaf. Charlotte zet het op een schelden. Lewis verstopte zich in een kast en laat zijn stoute broertje door de Yark opschrokken. (Braaf is niet synoniem aan sympathiek.)

Überbrave Madeleine

Santini zoekt de grenzen op in zijn vertelling. Hij maakt handig gebruik van de alwetende verteller om de ironische toon te laten prevaleren boven de gruwelijkheden. Die worden laconiek aangestipt, terwijl je als lezer vooral sympathiseert met de Yark.

Vergiftigd door het vlees van Lewis’ stoute broertje weet de Yark nog net de vuurtoren van de überbrave Madeleine te bereiken. Onder haar goede zorgen sterkt hij aan en ontwikkelt hij een geweten. ‘En nu droomt hij… Op een ovalen tafel strekt zich tot in de oneindigheid een hele constellatie gerechten uit: jongenshammen, gegratineerde wezen, scholierenpuree, tweelingkarbonades, sukkelspek, gepaneerde baby’s, gevulde zuigelingen, meisjessaucijsjes, kleuterklapstuk, zangkoorsaté… Maar plotseling schrikt hij op! Midden op zijn bord ontdekt hij het opgebaarde afgehakte hoofd van Madeleine.’ Hij weet dat hij haar moet verlaten, want hij wil haar niet opeten. Al biedt zij hem met een aan masochisme grenzende liefde toch een paar van haar vingers aan.

Laurent Gapaillard bracht met zijn illustraties van de Yark een duidelijke hommage aan Maurice Sendaks maximonsters. De Yark is groot en harig met bolle ogen en scherpe tanden. Een duidelijk monster – maar met een zachte kant. De gedetailleerde gravures zijn dreigend en kwetsbaar tegelijk. Ze zijn in roestbruin afgedrukt, net als de letters van het boek. Het geeft een mysterieuze sfeer mee aan dit soms ironische, maar soms ook ronduit grimmige verhaal.

Knijpen en grijpen

Als de Yark Madeleine uiteindelijk verlaat en uitgehongerd neerstort, is dat in een bos vol wilde kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten in het struikgewas. Daar ontvouwt zich een sadistische scene waar je de rillingen van krijgt. ‘De horde kinderen valt hem als bij donderslag aan. Het zijn er meer dan honderd en ze bijten, ze knijpen, ze wurgen, ze grijpen hem bij zijn tanden en proberen zijn vleugels los te trekken. De Yark brult van pijn.’ Maar de wilde kinderen vermoorden hem niet direct. De Yark wordt ondersteboven aan een boomstronk gebonden. Nageltje voor nageltje, haartje voor haartje, korstje voor korstje proberen de wilde kinderen hem zo veel mogelijk te laten lijden voor hij zijn einde vindt.

Het lot beslist echter anders. Door de martelgang verandert het smaakpalet van de Yark. De kleine hoeveelheden gif hebben hem immuun gemaakt voor het toxische pestkoppenvlees en hij verorbert ze stuk voor stuk. ‘“Vanaf nu kan ik me tegoed doen aan alle kinderen van de wereld!” jubelt hij.’ Gelukkig weet Madeleine hem op een ander idee te brengen. De Yark is een bijzonder boek. Een merkwaardige vertelling – wat voor een kinderboek toch méér dan een compliment is.