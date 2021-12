Dansen voor de atmosfeer – hoe onzin in een gerenommeerd tijdschrift kwam

Wat hebben Latijns-Amerikaanse dans en veranderingen in de atmosfeer in kustgebieden met elkaar te maken? Niets natuurlijk. Toch verscheen er afgelopen augustus een wetenschappelijk artikel getiteld Research on coastal atmospheric change and Latin dance performance based on target detection network in Arabian Journal of Geosciences. Een serieus wetenschappelijk tijdschrift, onderdeel van de grote uitgever Springer Nature. Ruim een maand na publicatie plaatste het tijdschrift een Expression of Concern bij het artikel. Daarin kondigde de uitgever een onderzoek aan naar fouten in het publicatieproces. Op 15 november werd het artikel officieel teruggetrokken omdat „de inhoud van het artikel nonsens is” en „het peerreviewproces niet volgens de richtlijnen van de uitgever heeft plaatsgevonden”.

Dit artikel is geen unicum: in 71 artikelen wordt een bizarre link gelegd tussen lichaamsbeweging en geofysica. Het tijdschrift plaatste een Expression of Concern bij 436 artikelen met vergelijkbare onzin-inhoud om ze nader te onderzoeken. Daarvan zijn er inmiddels ruim tweehonderd teruggetrokken door het tijdschrift, maar de kans is groot dat dit er nog veel meer worden. Het schandaal staat niet op zich, ook Elsevier – een andere prominente uitgever – plaatst een waarschuwing bij ruim vierhonderd onzinpapers met vergelijkbare problemen.

Chris Graf, directeur onderzoeksintegriteit bij uitgever Springer Nature, reageert: „We zijn diep teleurgesteld en gefrustreerd dat er zo’n gecoördineerde poging is gedaan om misbruik te maken van de vertrouwensrelatie tussen uitgever, de redacties van de tijdschriften, en de gemeenschap van onderzoekers. Het beschadigt de reputatie van de wetenschap als geheel.” Hoe kon dit zo mis gaan?

Nep-mailadressen

Bijna al deze onzinonderzoeken zijn gepubliceerd in zogenaamde special issues van tijdschriften. Speciale uitgaven focussen op een specifiek onderzoeksthema dat bij het tijdschrift past. Vaak zijn de uitgaven gebaseerd op een congres, of een ode aan een belangrijke wetenschapper in het veld. Een gastredacteur, vaak een prominent wetenschapper in het veld, pitcht het idee bij het tijdschrift. Als het geaccepteerd wordt, is die gastredacteur ook verantwoordelijk voor de inhoud en de peerreview, de beoordeling van het onderzoek door andere wetenschappers.

De hoeveelheid speciale uitgaven varieert sterk per tijdschrift. Wel neemt de hoeveelheid speciale uitgaven sterk toe. Een zoektocht op Scopus – de database van uitgever Elsevier – laat zien dat er in 2020 3.398 papers verschenen met ‘special issue’ in de titel, in 2010 waren dat er slechts 1.732.

We moeten studenten leren om fouten te herkennen Guillaume Cabanac informaticus

De fraudeurs deden zich voor als gastredacteuren door een nep-mailadres aan te maken, blijkt uit onderzoek van Springer Nature. De aanpassing is vaak subtiel, zodat het niet opvalt. Denk aan onderzoeker@umiversiteit.nl in plaats van onderzoeker@universiteit.nl. De nep-gastredacteur keurt vervolgens alle onzinpapers goed voor publicatie, zonder enige peerreview. Deze manier van fraude is overigens niet nieuw, al in 2019 stelde Springer Nature hoofdredacteuren en auteurs ervan op de hoogte.

De onzinonderzoeken werden in ieder geval deels door de computer gegenereerd, vertelt Graf. Opvallend is dat in de samenvattingen van de artikelen vaak een plotselinge overgang is van geowetenschap naar sport. Alsof twee losse delen gewoon achter elkaar geplakt zijn, zonder enig bruggetje. „Het is alsof je olie en azijn bij elkaar gooit. Het mengt niet”, vertelt Guillaume Cabanac, informaticus aan de Universiteit van Toulouse. Hij deed onderzoek naar de kwestie nadat andere wetenschappers op 23 augustus hun zorgen uitten via PubPeer, een website waarin wetenschappers onderzoek bespreken nadat het gepubliceerd is.

Verdachte patronen

Hij vond meer verdachte patronen bij het Arabian Journal of Geosciences. Zo neemt het aantal gepubliceerde artikelen de laatste jaren enorm toe. Ook daalt de periode tussen de eerste ontvangst van het artikel en de publicatie ervan spectaculair, van 282 dagen in de tweede helft van 2019 tot slechts 47 dagen in de tweede helft van 2021. Dat duidt op onzorgvuldigheid. Hij is dan ook kritisch op het handelen van Springer Nature. „De redacteuren van het tijdschrift zouden ook de periode van ontvangst tot publicatie moeten zien, en zien dat het afneemt tot bijna niets. Dat betekent dat er geen redactionele beoordeling plaatsvindt en geen peerreview.” Graf reageert dat bovenstaande trends inderdaad een teken kunnen zijn van „onethisch gedrag bij een tijdschrift”, maar benadrukt dat ze an sich geen bewijs zijn. Volgens hem heeft Springer Nature het probleem in eerste instantie ontdekt door „eigen onderzoek en analyse”. Om een wapenwedloop te voorkomen tussen fraudeurs en uitgevers, wil hij niet te veel details geven.

Springer verstuurde nog op 17 september – weken nadat de eerste zorgen geuit werden op PubPeer – een nieuwsbrief met daarin een overzicht van de titels van de publicaties in het tijdschrift. Meerdere onzinpapers werden hier gepromoot alsof het goede wetenschap betreft. „Zelfs als je daar alleen doorheen scant zie je al dat er een groot probleem is. Kan je geloven dat deze papers zo lang gepubliceerd zijn gebleven zonder dat iemand het door had?”, zegt Cabanac.

De hoeveelheid onderzoeken afkomstig uit China dat de Arabian Journal of Geosciences publiceerde nam sinds 2017 enorm toe. In 2021 was, in de periode tot eind augustus, ongeveer de helft van de publicaties in het blad afkomstig uit China. Opvallend, voor een blad dat is gespecialiseerd in Arabische geowetenschap. Bijna alle teruggetrokken artikelen zijn ook afkomstig uit China. Maar het is belangrijk om daar geen harde conclusies uit te trekken, vertelt Cabanac. „We weten niet eens of het echte auteurs zijn.” De fraudeur kan dus ook doen alsof het Chinese auteurs zijn.

Er is te veel nadruk geweest op goed vertrouwen Chris Graf Springer Nature

Waarom doen mensen dit? De motieven om dit soort neponderzoeken te willen publiceren zijn onduidelijk. Ook de dader is nog niet gevonden. Er worden wel vaker frauduleuze onderzoeken gepubliceerd, bijvoorbeeld door wetenschappers die hun cv willen verbeteren of extra citaties willen op eerder onderzoek. Maar dat is hier waarschijnlijk niet aan de hand omdat de onderzoeken zo overduidelijk nep zijn, vertelt Cabanac. „Zelfs een kind van 10 ziet dat als het de titels leest. Ik kan me niet voorstellen dat een fraudeur ook maar zou denken dat één onderzoek het reviewproces zou overleven.”

Lex Bouter, hoogleraar methodologie en integriteit aan de VU, wil dit scenario echter niet uitsluiten. Het kapen van speciale uitgaven kan volgens hem een outlet zijn voor paper mills, bedrijven die op grote schaal en tegen betaling van frauderende wetenschappers neppapers produceren, vaak via het plagiëren van bestaande onderzoeken. „Het water loopt in dit geval langs de weg van de minste weerstand. Als je zo’n makkelijke route tot publicatie hebt, hoef je niet zo je best te doen om het een echt paper te laten lijken.” Volgens Bouter kunnen de onderzoekers er soms mee wegkomen, en hun carrière een boost geven met de onzinpublicaties. In veel landen is het aantal publicaties dat een wetenschapper op zijn naam heeft staan namelijk de belangrijkste graadmeter voor promotie. „Het is niet altijd het geval dat degenen die de wetenschappers beoordelen de titels of abstracts bekijken. Ze tellen dan alleen maar de publicatieaantallen.” Wel benadrukt hij het feit dat het overgrote deel van de wetenschap wel integer gebeurt, en dit excessen zijn.

Fouten herkennen

Cabanac vermoedt andere motieven: „Misschien willen wat mensen de Saudi Society of Geosciences [de organisatie achter de Arabian Journal of Geosciences], of de redactie van Springer zelf, een slechte naam bezorgen.” Chris Graf wil niet te veel speculeren, maar vermoedt ook dat een organisatie verantwoordelijk is, en niet individuele auteurs. De uitgever benaderde alle auteurs – of mensen die zich voordoen als de auteurs – van de discutabele papers, maar kreeg maar heel zelden een reactie. In de meeste gevallen kwamen de mails überhaupt niet aan. „Dat is vreemd, want normaal gesproken zijn onderzoekers erg trots op hun onderzoek.” Een selectie van de ‘onderzoekers’ werd door NRC per mail benaderd voor een reactie, geen van hen reageerde.

Als wetenschapper moet je erop kunnen vertrouwen dat een paper in een gerenommeerd tijdschrift te vertrouwen is. Maar „met deze casus zien we dat prominente uitgevers papers in hun catalogus hebben die incorrect of frauduleus zijn”, aldus Cabanac. „Als nieuwkomer in het veld kan het soms erg moeilijk zijn om een paper te beoordelen op juistheid. We moeten studenten dus leren om fouten te herkennen en te kijken of er kritiek op een paper is op PubPeer. Je verliest maanden tijd als je je onderzoek baseert op een incorrect onderzoek van anderen.” Lex Bouter beaamt dit: „Goede literatuur is het hart van het systeem.”

Goede literatuur is het hart van het systeem Lex Bouter hoogleraar

Om dat te voorkomen moeten de tijdschriften minder naïef zijn wat betreft speciale uitgaven, vertelt Graf. „Er is te veel nadruk geweest op goed vertrouwen. We gaan maatregelen nemen om de identiteit van gastredacteuren te valideren. Ook gaan we hoofdredacteuren van de tijdschriften op de hoogte stellen van de risico’s.” Om meer problemen te voorkomen, stelt Springer Nature de publicatie van alle door gastredacteuren geleide speciale edities uit totdat de identiteit van de gastredacteuren bevestigd is, en alle inhoud zowel softwarematig als handmatig gecontroleerd is op echtheid.

Bouter noemt ook meer radicale opties, bijvoorbeeld door de macht van gastredacteuren zoveel mogelijk weg te nemen en ze onder curatele te stellen. Ook zouden de speciale edities als aparte katernen gepresenteerd kunnen worden, met een ander lettertype en niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Maar dan verliezen die publicaties ook hun status, „dan is het gewoon drukwerk”.