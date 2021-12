Clintons minnares Monica Lewinsky vertelt haar kant van het verhaal in een eigen serie

„Niemand mag jouw verhaal vertellen behalve jij.” Op het moment dat televisiemaker Ryan Murphy (Glee) in 2018 Monica Lewinsky op een Hollywoodfeestje tegen het lijf loopt, heeft hij het plan om haar affaire met de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton te verfilmen voor zijn anthologie-serie American Crime Story eigenlijk al afgeschoten. Ondanks dat zijn productiebedrijf de rechten van een boek over het schandaal heeft aangekocht, vindt hij het maar een naar idee om Lewinskys geschiedenis te vertellen. Tenzij Lewinsky zelf meewerkt. Dus biedt hij haar ter plekke een baan als producent aan, zodat ze eindelijk wat geld aan de hele geschiedenis kan verdienen.

Lewinsky gaat akkoord. Want, zo redeneert ze, als Murphy het niet verfilmt, doet iemand anders het. En ook al kijkt ze er niet naar uit om de donkerste periode uit haar leven herleven, ze wil actief betrokken zijn bij de manier waarop haar verhaal dit keer wordt verteld. Een mogelijkheid die ze bijna een kwart eeuw geleden niet had.

Want vanaf het moment dat in 1998 duidelijk werd dat de piepjonge Lewinsky, oud-stagiaire van Het Witte Huis, een affaire had gehad met Clinton hadden mensen hun mening over haar klaar. Ze was een slet en een hoer, een aandachtsgeil dikkertje met een baret, hartstikke naïef en akelig geslepen tegelijkertijd. De mannen van de late night shows vulden avond na avond hun uitzendingen met grappen ten koste van Lewinsky. Haar naam kwam gelijk te staan aan een seksuele handeling.

En omdat het de jaren negentig waren, en de #MeToo-beweging nog in de verre toekomst lag, kwam Clinton er mee weg. Ja, hij was de tweede Amerikaanse president ooit tegen wie een afzettingsprocedure (impeachment) was begonnen, omdat hij had gelogen over de affaire. Maar hij mocht zijn tweede termijn afmaken nadat de Senaat besloot hem niet te veroordelen. Dat de machtigste man van het land het had aangelegd met een 27 jaar jongere stagiair, leek niemand hem aan te rekenen. Lewinsky daarentegen kon jarenlang geen baan krijgen en was als dertiger nog steeds financieel afhankelijk van haar ouders. Pas halverwege de jaren tien, na een essay in Vanity Fair en een Ted Talk waarin ze zichzelf omschreef als ‘patiënt nul van internet-shaming’, lukte het haar de controle over haar eigen verhaal, haar hele leven eigenlijk, langzaam terug te krijgen.

En nu is er het derde seizoen van American Crime Story, dat de ondertitel Impeachment kreeg, waarvoor ze iedere scène heeft goedgekeurd of aangepast. Alleen de scènes tussen Bill en zijn vrouw Hillary Clinton, gespeeld door Clive Owen en Edie Falco, heeft Lewinsky niet beoordeeld omdat ze dat niet gepast vond. Ditmaal wordt de affaire niet verteld niet vanuit het oogpunt van de man om wie het allemaal draaide, maar vanuit de vrouwen die in de ophef werden meegesleurd – en wier levens daarna nooit meer hetzelfde waren.

Naast Lewinsky, gespeeld door Beanie Feldstein, volgt de serie Linda Tripp (Sarah Paulson), Lewinsky’s goede vriendin die een gesprek met haar stiekem opnam terwijl ze over haar affaire met Clinton vertelde en de opnames doorspeelde aan de FBI, en Paula Jones (Annaleigh Ashford), wiens beschuldiging dat Clinton haar had lastiggevallen toen hij gouverneur was van Arkansas een belangrijke impuls gaf aan aanklager Kenneth Starrs onderzoek naar de president. Drie vrouwen die 23 jaar geleden eerder beschimpt dan gehoord werden.

Als het aan Lewinsky ligt, praat ze hierna nooit meer over de hele affaire. Al twijfelt ze of dat mogelijk is, vertelde ze aan The New York Times. „Dit verhaal maakt al twintig jaar lang onderdeel uit van het collectieve gesprek, en naarmate ik me ontwikkel, en de wereld zich ontwikkelt, krijgt het steeds andere betekenissen. Dus wie weet is dit de laatste keer. Ik hoop dat het de laatste keer is. Maar ik heb geen idee.”

American Crime Story: Impeachment, 10 afleveringen, iedere maandag op Fox TV, 22 uur (herhaling op wo, do, zo).