Buitenlandse Zaken mag hele wereld buiten EU ‘oranje’ laten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hoeft de reisadviezen naar bestemmingen buiten de Europese Unie niet aan te passen. Het ministerie mag verre landen standaard een oranje reisadvies geven (‘alleen noodzakelijke reizen’), ook al is de gezondheidsituatie daar soms gunstiger dan in EU-landen. Die krijgen nu allemaal een veiliger, ‘geel’ reisadvies.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen bepaald in een kort geding. De rechtszaak was aangespannen door 54 reisorganisaties, met name specialisten in verre reizen. In totaal 79 bedrijven, veelal zwaar getroffen door de coronacrisis, de lockdowns en de reisbeperkingen, steunden het kort geding.

De reisbedrijven vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn reisadviezen moet actualiseren, omdat een generiek oranje advies niet meer past bij de specifieke gezondheidssituatie in veel landen. „De Staat moet zich onthouden van het geven van desinformatie of het anders voorspiegelen van de risico’s dan ze daadwerkelijk zijn”, stelde de advocaat van de reisorganisaties tijdens de zitting op 16 november.

Beleidsvrijheid

De Haagse rechtbank erkent de economische moeilijkheden die de reisbedrijven ondervinden en zegt bovendien dat adviezen soms inconsistent lijken. Maar de rechter stelt ook dat de Staat niet juridisch verplicht is om de adviezen aan te passen en dat de Staat hierin beleidsvrijheid heeft.

De reisbedrijven vinden dat onderscheid moet worden gemaakt tussen in- en uitgaande reizigers, tussen mensen die naar Nederland en de EU komen en Nederlandse toeristen die naar een ver buitenland gaan. De rechter zegt daarover: „Uitreizende Nederlanders komen (doorgaans) ook terug naar Nederland, zodat de risico’s verbonden aan het reizen vanuit bepaalde landen logischerwijs ook in de reisadviezen kan worden betrokken.”

Anders dan de reisorganisaties menen, schrijft de rechtbank bovendien in het vonnis, „kan de Staat niet worden verplicht om bij het geven van reisadviezen onderscheid te maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde reizigers”. Volgens de rechtbank kan de Staat op grond van zijn beleidsvrijheid „in een onzekere epidemiologische situatie ervoor kiezen om dat onderscheid (vooralsnog) niet te maken”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft half oktober aangegeven dat de reisadviezen voor de landen buiten de EU begin november zouden worden versoepeld. Niet langer zou de lokale covid-19-situatie doorslaggevend zijn, maar zou ook worden gekeken naar andere veiligheids- en gezondheidsfactoren. Dat is nog niet gebeurd. Daarover zegt de rechter nu: „De keuze van de Staat om deze versoepeling vanwege de sterke toename van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in Nederland vooralsnog geen doorgang te lezen vinden, is niet onbegrijpelijk.”

‘Reisbeperkingen werken niet’

De betrokken verre-reizenbedrijven overwegen een hoger beroep tegen de uitspraak, zegt woordvoerder Joshua van Eijndhoven, tevens oprichter van reisorganisatie Voja Travel. „De belangrijkste oplossing in de strijd tegen Covid-19 is vaccinatie en tijdige boosters. Reisbeperkingen werken niet. Nu zijn nieuwe reisbeperkingen afgekondigd voor landen in zuidelijk Afrika, maar de omikronvariant was al langer in Europa.” Van Eijndhoven wijst ook op kritiek van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europese RIVM, de ECDC, tegen reisbeperkende maatregelen. „Inreisverboden werken niet en veroorzaken bovendien veel persoonlijke en economische schade.”

Volgens de ANVR, de brancheorganisatie van reisbedrijven in Nederland, had de reissector in Nederland vorig jaar een omzetverlies van 80 procent. Dit jaar is dat minimaal 50 procent, „en voor verre reizen-specialisten nog meer”, aldus de branchevertegenwoordiger. Circa een derde van de werknemers heeft de reiswereld al de rug toegekeerd.

Steeds meer Nederlanders leggen volgens Van Eijndhoven de reisadviezen naast zich neer, omdat zij zien dat die „inconsistent” en „niet actueel” zijn. „Dat draagt bij aan het uithollen van het vertrouwen in de overheid. Voor ons komt het op hetzelfde neer als wanneer de overheid zou zeggen: ‘Ga geen boodschappen doen bij jouw lokale supermarkt van Albert Heijn, want dat is een hoogrisicogebied. Daar zou AH ook niet blij mee zijn.”