Blokker stelt beursgang uit. ‘We weten niet of we de volgende dag wel open mogen’

Het moederbedrijf van huishoudketen Blokker ziet af van een beursgang. Het plan was de Mirage Retail Group, waar ook Intertoys en elektronicaketen BCC bij horen, volgend jaar naar de beurs te brengen. Vrijdag bracht het concern echter naar buiten dat het de beursplannen „voor onbepaalde tijd” uitstelt. De reden: „huidige omstandigheden in retailland”.

Michiel Witteveen, topman en eigenaar van Mirage, licht het besluit telefonisch toe. „We leven in zulke onzekere tijden. Doordat we nu maar tot 17.00 uur open mogen zijn, is er toch best wat omzetverlies. En we weten niet of we de volgende dag wel open mogen. Dat geeft heel veel onzekerheid binnen de organisatie.”

Deze zomer kondigde het retailconcern aan een beursgang te onderzoeken. Het bedrijf had over 2020, ondanks de coronacrisis, winst gemaakt met dank aan een aantal meevallers. De winst bedroeg 57 miljoen euro bij een omzet van 628 miljoen euro. In de jaren daarvoor leden de winkelketens steeds verlies. Dit momentum wilde Mirage (8.100 werknemers) verzilveren op de beurs.

Tijd en geld

Maar nu is het noodzakelijk, zegt Witteveen, dat het bedrijf zich concentreert „op de business”. Een beursgang vergt „heel veel tijd van het management”. Daarnaast is het besluit „een kostenoverweging”. Een beursgang is duur, bijvoorbeeld door de vele bankiers die je als bedrijf moet inhuren.

Mirage is niet het enige winkelbedrijf dat dezer dagen van z’n beursplannen afziet. Dit najaar deed Coolblue hetzelfde. De webwinkel was al wel veel verder met de voorbereidingen: Coolblue had al een officiële aankondiging gedaan, waarna een bedrijf doorgaans binnen een maand de stap zet. „De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af”, was de verklaring van oprichter Pieter Zwart. Daarom stelde Coolblue de beursgang „tot nader order” uit.