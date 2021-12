Baldwin ontkent verantwoordelijkheid voor dood cameravrouw op filmset

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft ontkend verantwoordelijk te zijn voor de dood van een cameravrouw op de filmset van zijn Western ‘Rust’, vorige maand. De acteur, die haar per ongeluk doodschoot, kampt met intens verdriet en spijt over het ongeluk, maar voelt zich niet schuldig. Dat heeft hij gezegd tijdens een interview op de Amerikaanse televisie dat donderdagnacht is uitgezonden.

„Iemand is verantwoordelijk voor wat er is gebeurd, en ik kan niet zeggen wie dat is, maar ik ben het niet”, zei de 63-jarige acteur en producent van de film tijdens een emotioneel interview met de televisiezender ABC. Het was de eerste keer dat Baldwin uitgebreid sprak over het fatale schot op 21 oktober, waarbij de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins werd gedood en regisseur Joel Souza gewond raakte. „Als ik het gevoel had dat ik verantwoordelijk was, had ik wellicht zelfmoord gepleegd”, voegde Baldwin toe.

Volgens Baldwin is het van cruciaal belang dat onderzoekers erachter komen wie een echte kogel in het wapen deed - en hoe echte munitie op de set belandde. „We namen allebei aan dat het pistool leeg was, op van die nepmunitie na”, zei Baldwin over zichzelf en Hutchins. „Er is slechts één vraag die beantwoord moet worden, en dat is waar kwam de kogel vandaan?”

Trekker niet overgehaald

In een vooraf vrijgegegevn clip van het interview zei Baldwin dat hij de trekker van het wapen niet had overgehaald. „Ik zou nooit een pistool op iemand richten en de trekker overhalen”, zei hij. „Nooit.” Hij had het wapen tijdens de repetitie aangereikt gekregen van een lid van de crew, met de verzekering dat het veilig was. Dat was volgens hem afdoende; hij verwierp kritiek dat hij dat zelf nog had moeten nagaan.

Baldwin omschreef Hutchins in tranen als „iemand die bij iedereen geliefd was en werd bewonderd door iedereen die met haar werkte”. Hij zei dat hij het pistool op haar aanwijzingen net naast de camera had gericht, in de richting van haar oksel. Eveneens op haar aanwijzingen had hij de hamer achterover gedrukt. „Ik liet de hamer los, en ‘pang’, het pistool ging af”, zei hij.

Het incident wordt onderzocht door de autoriteiten van de staat New Mexico, waar de film werd opgenomen. Er zijn tot nu toe geen aanklachten ingediend in verband met de dood van de Hutchins, maar twee crewleden hebben civiele rechtszaken aangespannen waarin Baldwin en andere producenten van de film worden beschuldigd van nalatigheid en gebrekkige veiligheidsomstandigheden op de set. Bij één van die zaken wordt Baldwin ervan beschuldigd de trekker wel te hebben overgehaald, hoewel dat niet in het script stond.

Baldwin zei dat het drie kwartier tot een uur duurde voordat het tot hem doordrong dat er een echte kogel was afgevuurd. Aanvankelijk dacht hij dat Hutchins was geraakt door een losse flodder. „Het idee dat iemand een echte kogel in het pistool had gedaan was niet eens in beeld.” Pas uren later, toen hij werd ondervraagd door de politie, hoorde hij dat Hutchins was overleden.