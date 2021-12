Ze is de houvast van het volk

De montere gebarentolk

Kijk, die expressie! Die mimiek!

En wat beweegt ze energiek!

Maar nu vertelt ons Ulrika:

Dat is gewoon grammatica

Een sluikse lach? Een mooi gebaar?

Is slechts een voegwoord hier en daar

En die speciale blik vandaag?

Betekende: dit was een vraag

Ze brengt, al lijkt het theatraal

Gewoon het nuchtere verhaal

Dus looft u de persconingin?

Dan looft u Rutte, zin voor zin