Zoon Gaddafi mag toch meedoen aan presidentsverkiezingen Libië

Saif Gaddafi, de favoriete zoon van de in 2011 gedode Libische oud-dictator Moammar Gaddafi, mag zich alsnog kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen in Libië later deze maand. Dat meldt persbureau Reuters. Gaddafi was in eerste instantie uitgesloten door de kiesraad vanwege zijn eerdere veroordelingen voor oorlogsmisdaden.

Een rechter in de zuidelijke stad Sebha heeft hem alsnog toestemming verleend, nadat de 49-jarige Gaddafi in beroep was gegaan tegen het verbod. In 2015 werd de zoon van de oud-dictator bij verstek veroordeeld door een militaire aanklager voor oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de gevechten in 2011 waarbij zijn vader omkwam. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen Saif Gaddafi uitgevaardigd. De presidentskandidaat zelf ontkent schuldig te zijn.

Maar liefst 98 kandidaten probeerden in eerste instantie mee te doen aan de verkiezingen. 25 van hen werden door de kiesraad uitgesloten, waaronder oud-premier Ali Zeidan. Wie wel mag meedoen is de 78-jarige krijgsheer Khalifa Haftar, die ook wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. Zijn Libisch Nationaal Leger (LNA) heeft een groot deel van het oosten en zuiden van Libië in handen.

Lees over de Libische verkiezingen: Krijgt Libië weer een Gaddafi als leider?

Strijders van de LNA zouden de rechtbank in Sebha de afgelopen dagen hebben geblokkeerd, waardoor het beroep van Gaddafi vertraging opliep. Volgens de troepen van Haftar waren de eenheden daar juist aanwezig om de rechtbank te beschermen. De verkiezingen moeten op 24 december gehouden worden, maar er is nog geen consensus over verkiezingsregels. Intussen vindt er nog steeds veel geweld in Libië plaats, ondanks de wapenstilstand die vorig jaar gesloten werd.