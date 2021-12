‘We dachten we redden het wel, maar het kan echt niet meer’

„Er wordt in het algemeen niet uitbetaald bij annulering”, zegt programmamaker Oscar Kocken. „Er wordt veel gesproken van trickle down, maar daar heb ik nog niets van gemerkt. Theaters en evenementenbureaus zeggen nu ook op eigen initiatief al voorstellingen af. En dan zeggen ze: we hoeven niet te betalen want we annuleren niet, we verzetten alleen. Maar dat klopt niet, op die nieuwe datum had ik anders ook gewerkt. Deze tijd krijg ik niet meer terug.” Oscar Kocken kijkt cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) aan. „Ik ben er hard mee geconfronteerd hoe ontzettend afhankelijk mijn positie is. Als ik eisen stel, ben ik bang dat ik niet nog een keer gevraagd word.”

Van Engelshoven zit in een repetitieruimte van het Amsterdamse kunstencentrum Studio 239 en is – op veilige afstand – omringd door zogeheten ‘makers’; de creatieve zzp’ers in de cultuursector die, zo wordt steeds duidelijker, een grote prijs betalen voor de coronamaatregelen. Eerder deze week stuurde de Creatieve Coalitie, waarin vakverenigingen en bonden van deze makers verenigd zijn, de Tweede Kamer een brandbrief. Het kabinet heeft nu 68 miljoen euro uitgetrokken voor steun aan de culturele sector, maar als het steunpakket niet wordt aangepast – er komt een kamerdebat – komt die steun niet terecht bij de makers. De brief was reden voor Van Engelshoven om met een aantal makers in gesprek te gaan.

De problemen zitten voor een deel in de regelingen. Terwijl het gesubsidieerde deel van de sector meer specifieke steun heeft gekregen dan enige andere sector, komt dat onvoldoende ten goede aan de zzp’ers, die ruim 60 procent van de werkenden in de sector uitmaken. Het zogenaamde trickle down-effect. De bedoeling was dat instellingen geannuleerde voorstellingen wel gewoon zouden betalen, en waar dat de eerste lockdown redelijk leek te lukken, gebeurt dat volgens de makers nu niet meer. Kocken: „Ik hoef echt geen 100 procent compensatie, maar we zijn wel de klos. Ik had van grotere schouwburgen verwacht dat er meer van de steun onze kant op zou komen. Dat valt me echt tegen.”

Klassiek zangeres Wendy Roobol kreeg deze week zelfs een contract waarin stond; als minder dan 75 procent van de kaarten zijn verkocht, hebben wij het recht om kosteloos te annuleren. „Ik heb het niet getekend natuurlijk, maar het stond er echt.”

Steun voorwaardelijk maken

In de brandbrief vraagt de Coalitie om de steun aan instellingen voorwaardelijk te maken, omdat het morele appèl kennelijk niet afdoende is. Instellingen zouden alleen steun kunnen ontvangen als ze garanderen dat een deel daarvan terechtkomt bij de makers.

Roobol, die al twintig jaar werkt als zangeres, treedt ook veel op met amateurkoren. Veel van haar kerstconcerten zijn afgelast. „En zij hebben niet een zak geld liggen waar ze me uit kunnen compenseren.”

Dat is een ander belangrijk punt van de Coalitie: het grootste deel van de voorstellingen en geannuleerde projecten krijgt geen subsidie, dus ook geen steun. En de generieke regelingen, zoals inkomensregeling NOW en TOZO, of de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten, bereiken de makers niet voldoende. De NOW is alleen voor werkgevers, er is dit keer geen TOZO en bovendien krijg je die niet als je een partner hebt die iets verdient.

Voor de TVL is vereist dat je werk- en woonplek niet hetzelfde zijn; de voorwaarde van het gescheiden privétoegang en vestigingsadres. Veel fotografen, ontwerpers, tekstschrijvers werken vanuit huis of zijn vaak op pad, en komen daarom niet in aanmerking voor de TVL, terwijl ze wel vaste lasten hebben voor apparatuur, verzekeringen en andere voorzieningen. De Coalitie vraagt aan de Kamer om die voorwaarde te schrappen en dat is een argument waar Van Engelshoven ontvankelijk voor lijkt te zijn.

Uitgestelde voorstellingen

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor de sector. Er is een stuwmeer aan uitgestelde voorstellingen, zodat het nauwelijks zin heeft om nieuwe dingen te maken. Steeds meer mensen vertrekken uit de sector, het publiek is kopschuw geworden door het wisselende beleid en er is grote onzekerheid over de planning voor 2022. De Coalitie pleit voor een vangnetregeling voor afgelaste opdrachten die niet onder een andere regeling gecompenseerd worden. Daarvan zegt de minister, die „vooral gekomen was om te luisteren” en zich inderdaad beperkt tot enkele gerichte vragen, dat dat iets is voor de volgende minister. Zij, al geruime tijd demissionair, beperkt zich tot wat ze wél kan doen, „het zo goed mogelijk inrichten van het steunpakket van 68 miljoen”.

Acteur Sieger Sloot legt uit hoe dat stuwmeer er in de praktijk uitziet. Hij speelt in de nieuwe voorstelling van Maria Goos, Seksklimaat, die in januari in première zou gaan. Ze zijn, na een paar jaar plannen en een half jaar meer intensieve voorbereiding net begonnen met repeteren – het gesprek met de minister vindt plaats op de set, in de repetitieruimte van de Prinsengracht 239. Maar ze hebben net besloten de voorstelling uit te stellen tot volgend najaar. En kunnen uitstellen is een voorrecht, zegt Sloot. „Dat lukt alleen omdat het een productie is van Maria Goos, een grote naam. Jonge makers komen er helemaal niet meer tussen; gezelschappen hebben 4 of 5 voorstellingen klaarstaan.” Ze kunnen waarschijnlijk minder voorstellingen spelen en maken hogere kosten. De technicus die tijd vrij had gemaakt kan voorlopig niet betaald worden. Ze krijgen zelf voorlopig niet betaald. „De hele sector zit vol met autonome creatieven, die roepen niet snel dat iets niet kan. Toen de pandemie uitbrak dachten ze: we redden het wel, we gaan sappelen. Maar het kan echt niet meer.”