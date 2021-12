Voormalige Tsjechische dissident Peter Uhl (80) overleden

De Tsjechische mensenrechtenactivist, journalist en oud-dissident Peter Uhl is woensdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale persbureaus. Hij was tijdens de Koude Oorlog een van de belangrijkste figuren van verzet tegen het communistische bewind in het toenmalige Tsjechoslowakije. Ook speelde hij een leidende rol in de zogeheten Fluwelen Revolutie, de overgang die het Oost-Europese land maakte naar een democratisch bestel. Waaraan de oud-dissident is overleden, is niet bekendgemaakt.

Hoewel hij een radicaal-linkse activist was, voegde Uhl zich nooit bij communistische partij die Tsjechoslowakije van 1948 tot 1989 onder strak toezicht van de Sovjet-Unie regeerde. Hij werd meermaals vastgezet vanwege zijn kritische houding tegenover het communistische bewind. Nadat tanks van het Rode Leger in augustus 1968 op gewelddadige wijze een einde hadden gemaakt aan de Praagse Lente, een poging van de communistische Tsjechoslowaakse regering om een meer gematigde koers te varen, richtte Uhl een radicaal-linkse jongerenbeweging op om zich uit te spreken tegen repressie door Moskou. Hij zat vier jaar vast voor „ondermijnende praktijken”.

Vaclav Havel

Tegen het einde van 1976 richtte hij met de prominente dissident en latere president Vaclav Havel Charta ’77 op, wat later het belangrijkste platform van vreedzame oppositie in Tsjechoslowakije werd. Opnieuw werd hij gevangen genomen: ditmaal voor „ondermijnende activiteiten”. De twee vonnissen maakten dat Uhl een van de langst gevangengenomen Oost-Europese dissidenten in de jaren zeventig en tachtig werd.

Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1984 schreef Uhl over activiteiten van Charta ’77 en maakte hij deel uit van een groep dissidenten die onafhankelijk nieuws probeerde te publiceren. Na de val van het IJzeren Gordijn in 1989, werd de oud-dissident parlementslid en later hoofd van het nationale persbureau CTK.

Uhl laat vier kinderen en zijn vrouw Anna Sabatova, eveneens politicus en de eerste Ombudsman van de Tsjechische Republiek, na. „Petr Uhl was een dappere en oprechte man die zijn standpunt of mening niet veranderde om overeen te komen met de huidige verwachtingen in de samenleving”, aldus de katholieke priester en eveneens voormalige dissident Vaclav Maly.