Tel Aviv is de duurste stad ter wereld

Niet Parijs, New York of Singapore, maar Tel Aviv is in 2021 de duurste stad van de wereld om in te leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse zakenblad The Economist waarin 173 steden met elkaar zijn vergeleken. Tel Aviv is prijzig vanwege de gestegen waarde van de sjekel, de Israëlische munteenheid, en de hogere prijzen van dagelijkse boodschappen, alcohol en transport.

Vorig jaar was Parijs nog de duurste stad ter wereld. Tel Aviv, dat onder meer onderdak biedt aan een goed draaiende techsector, stond toen nog op plek vijf. In de toptien van duurste steden staan naast Tel Aviv vier Europese steden, drie Aziatische en twee Amerikaanse (New York en Los Angeles).

Amsterdam is middenmoot

Amsterdam is weliswaar de duurste Nederlandse stad om in te wonen, maar internationaal gezien is de hoofdstad een middenmoter. Amsterdam staat op plek veertig, acht plaatsen lager dan in 2020, en werd dus relatief goedkoper.

In één categorie springt Amsterdam er negatief uit. Het is de op één na duurste stad ter wereld om te tanken. Bij een Amsterdams pompstation moet je volgens het rapport gemiddeld 1,92 euro per liter afrekenen. Dat was de prijs van een liter loodvrije benzine ten tijde van het onderzoek – eind september. Inmiddels zijn de brandstofprijzen nog verder gestegen. Alleen in Hongkong is tanken nog duurder.

Rome is de grootste daler in de ranglijst ten opzichte van 2020: de Italiaanse hoofdstad gaat van plek 32 naar 48. Volgens The Economist gaven de Romeinen vanwege het thuiswerken vooral minder geld uit aan chique kleding, waardoor de prijzen van kleding in Italië daalden.

De Iraanse hoofdstad Teheran is juist de grootste stijger, en staat nu maar liefst vijftig plaatsen hoger op plek 29. Door sancties van de Verenigde Staten ontstond in Iran een tekort aan goederen en stegen de invoerprijzen, wat te merken was aan de prijzen in Iraanse winkels.

In de lijst van goedkoopste steden om te wonen staat Damascus, de hoofdstad van Syrië, bovenaan, gevolgd door Tripoli (Libië) en Tasjkent (hoofdstad van Oezbekistan).

Uit het onderzoek blijkt dat de prijzen van goederen en diensten wereldwijd zijn gestegen. Dat komt vooral door leveringsproblemen: in september betaalden bedrijven voor een standaard container vier tot zeven keer zoveel als een jaar eerder. Dat hebben consumenten wereldwijd gevoeld in hun portemonnee.

In totaal zijn de prijzen van 200 productcategorieën onderzocht. Brandstof en algemene transportkosten stegen het hardst. Ook sigaretten werden wereldwijd duurder (plus 6,7 procent).

De wereldwijde voedselprijzen zijn ‘bescheiden’ gestegen en ook de prijs van een biertje veranderde nauwelijks. De enige categorie artikelen die over de hele linie goedkoper werd in 2021, was kleding.