Spotify: Bad Bunny wereldwijd weer het meest beluisterd

Net als vorig jaar is de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny ook in 2021 internationaal de meest gestreamde artiest op Spotify, met ruim 9,1 miljard streams, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Reggaeton en latin popmuziek blijven wereldwijd ongekend populair. In Spotify’s vijf populairste playlists volgen naast twee algemene hitlijsten (Today’s Top Hits en Global Top 50) en hiphop-playlist RapCaviar, twee lijsten die zich volledig focussen op latin pop en clubmuziek: Viva Latino (11,4 miljoen volgers) en Baila Reggaeton (10,3).

In Nederland blijft nationale rap populair, net als voorgaande jaren

Ook in Nederland doet de meest gestreamde act van vorig jaar het in 2021 onverminderd goed. Rapper-zanger Snelle zette dit jaar het meest gestreamde album (Lars) en nummer (‘Blijven Slapen’) met Maan - op zijn naam. Snelle brak in 2019 door als rapper met een frisse, nonchalante stijl maar transformeerde snel, met veel succes, in een zanger van het meer melancholieke Nederlandse lied.

In Nederland blijft nationale rap populair, net als voorgaande jaren. In de Top 10 van meest beluisterde artiesten staan - naast Snelle - zes rappers: Kevin, Frenna, Lil Kleine, Ronnie Flex, Lijpe en Josylvio. Maar de meest gestreamde muzikant in Nederland was in 2021 Justin Bieber, die zijn hitalbum Justice uitbracht.

Meest gestreamde artiesten NL

1. Justin Bieber 2. Kevin 3.Frenna 4.Lil Kleine 5. Ronnie Flex 6. Lijpe 7. David Guetta 8. Josylvio 9. Snelle 10. Ed Sheeran

De meest beluisterde muzikant van eigen bodem was rapper Kevin. In de Top 10 staat geen enkele vrouw - de meest gestreamde vrouwelijke artiest in Nederland was in 2021 Dua Lipa.

Rodrigo

De succesvolste popdebutant van 2021 was wereldwijd én in Nederland Olivia Rodrigo. Haar in januari verschenen debuutsingle, powerballad ‘drivers license’, is het meest afgespeelde nummer van 2021, met meer dan 1,1 miljard streams. In Nederland stond het zes weken lang op nummer 1. Olivia Rodrigo heeft twee nummers in de Top 5 van meest gestreamde nummers in Nederland.

Olivia Rodrigo Foto Brendan Smialowski/ AFP

Wereldwijd is ook het streamingsucces van Taylor Swift opvallend, ze is in 2021 de meest gestreamde vrouw wereldwijd, en de best beluisterde popartiest na internationale nummer 1 Bad Bunny. Swift bracht dit jaar de eerste twee van zes oudere albums uit die ze opnieuw opneemt. Nadat haar voormalige platenlabel Big Machine de rechten van haar originele mastertapes buiten haar om verkocht, besloot Swift haar oudere albums opnieuw op te nemen als ‘Taylor’s Version’ - en met die heropnames vol outtakes en bonusmateriaal het eigenaarschap van haar muziek terug te claimen.

Het enorme succes van Adele - die twee weken geleden het record brak van meeste streams in één week met comebacksingle ‘Easy On Me’ van haar nieuwe album 30 - kwam te laat voor een prominente rol in het jaaroverzicht.

Promoten

De jaarcijfers van Spotify, met maandelijks ruim 381 miljoen actieve gebruikers en 172 miljoen betalende abonnees in 184 landen marktleider onder de muziekstreamingdiensten, geven een aardig beeld van het nationale en internationale succes van popmuziek in 2021. Ook bij andere streamingdiensten zijn artiesten als Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Taylor Swift en Snelle buitengewoon succesvol.

Enige nuance bij de cijfers is wel op zijn plek. Zo speelt Spotify zelf een actieve rol in het promoten van specifieke artiesten en genres, zoals bijvoorbeeld nationale en internationale rap en latin pop - bijvoorbeeld via de eerdergenoemde playlists die het bedrijf samenstelt, en met grote publiekscampagnes. Ook maken nummers die duidelijk tot een helder omlijnd populair genre behoren, de beste kans om in de stevig gepromote grote playlists te belanden.

Traditioneel maakt Spotify bij het eindejaarsoverzicht ook meer specifieke cijfers bekend. Zo krijgen alle abonnees een overzicht van nummers en genres die ze zelf het meest hebben beluisterd, en ontvangen artiesten een overzicht van hoe hun muziek het in 2021 heeft gedaan. Dat levert soms interessante inzichten op. Zo deelde hiphoptijdschrift XXL de cijfers van het aanhoudende streamingsucces van de in 2018 op zijn 20ste vermoorde rapper XXXTentacion, van wie de muziek dit jaar ruim 3,3 miljard keer gestreamd is, door 48 miljoen luisteraars in 178 landen.

Taylor Swift

Foto Jordan Strauss/ Invision/ AP Maan

Foto Frank van de Beek/ ANP

Justin Bieber

Foto Mario Anzuoni/ REUTERS Dj Maphorisa

Foto Gallo Images

Afrika

Het in 2008 gelanceerde Spotify is niet in alle landen beschikbaar, of even populair, wat zijn effect heeft op artiesten en genres die het meeste worden gestreamd. Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zijn vooralsnog de regio’s met de meeste luisteraars en abonnees. In een voor de moderne popmuziek cruciale markt als Nigeria is Spotify bijvoorbeeld pas sinds dit voorjaar actief. De meest gestreamde artiesten van 2021 zijn daar de ook wereldwijd buitengewoon populaire en invloedrijke supersterren van eigen bodem Wizkid en Burna Boy.

De ‘Wrapped Up’-overzichten van Spotify bieden een boeiende inkijk in regionale trends en voorkeuren. Zo bestaat in Zuid-Afrika, waar de dienst live is sinds voorjaar 2018, de top 5 met meest gestreamde nationale artiesten in 2021 volledig uit acts die amapiano maken - jazzy en ontspannen pulserende clubmuziek uit de regio die inmiddels door dj’s wereldwijd gretig wordt opgepikt. Het op één na meest gestreamde nummer in Zuid-Afrika was in 2021 dan weer van een Nederlander: ‘The Business’ van Tiësto.

Meest gestreamde nummers NL

1. Maan en Snelle - Blijven slapen 2. Olivia Rodrigo - drivers license 3. Riton - Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit 4. The Kid LAROI - STAY (with Justin Bieber) 5. Olivia Rodrigo - good 4 u 6. Tiësto - The Business 7. Suzan & Freek - Goud 8. Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name) 9. Ed Sheeran - Bad Habits 10. Justin Bieber - Peaches (feat. Daniel Caesar & Gevion)