Rijksmuseum belooft grootste Vermeer-tentoonstelling ooit

Het Rijksmuseum in Amsterdam organiseert voor het voorjaar van 2023 in samenwerking met het Mauritshuis voor het eerst in zijn geschiedenis een Johannes Vermeer-tentoonstelling. Dat maakt het museum donderdagmorgen met een persbericht bekend.

Met bruiklenen uit de hele wereld, belooft het Rijksmuseum, gaat het de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit worden. Het Rijksmuseum bezit zelf vier werken van Vermeer, waaronder Het Melkmeisje en Het Straatje. In het persbericht maakte het museum een aantal bruiklenen bekend. Onder meer het Meisje met de parel (Mauritshuis, Den Haag), De geograaf (Städel Museum, Frankfurt am Main), Schrijvende vrouw met dienstbode (The National Gallery of Ireland, Dublin), Vrouw met de weegschaal (The National Gallery of Art, Washington) en Brief lezende vrouw aan het open raam (Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden) zullen in Amsterdam te zien zijn. Het laatst genoemde schilderij is nog nooit eerder in een Nederlands museum tentoongesteld.

Vijfentwintig jaar geleden vond in Nederland voor het laatst een grote Vermeer-tentoonstelling plaats. Deze expositie in het Mauritshuis (1996), met 22 schilderijen van de Delftse meester, trok destijds ruim 450.000 bezoekers en is daarmee nog altijd de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het museum.

Lees ook: Herontdekte Cupido verandert aanzicht schilderij van Vermeer

Klein oeuvre

Johannes Vermeer (1632-1675) leefde en werkte in Delft. Zijn werk is vooral bekend om zijn verstilde, introverte scènes binnenshuis, zijn ongekende gebruik van helder, kleurrijk licht en zijn overtuigende illusionisme. In tegenstelling tot Rembrandt, heeft Vermeer met ongeveer 35 schilderijen een opvallend klein oeuvre nagelaten.

Op dit moment is er een tentoonstelling in Dresden met werken van Vermeer naar aanleiding van de restauratie van zijn Brief lezende vrouw aan het open raam. Aan deze tentoonstelling zijn onder meer twee werken van Vermeer, Het Straatje en de Brief lezende vrouw in blauw, uit de collectie van het Rijksmuseum uitgeleend.

Parallel aan de Vermeer-expositie in het Rijksmuseum organiseert Museum Prinsenhof Delft vanaf 10 februari de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Hierin staat voor het eerst de cultuurhistorische context waarin Vermeers praktijk tot grote bloei kwam centraal in een expositie. Werken van Delftse tijdgenoten worden getoond naast Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten.

Correctie 2 december: In een eerdere versie van dit bericht stond voorjaar 2022, in plaats van voorjaar 2023.