Oud-kanselier Oostenrijk Kurz vertrekt uit politiek

De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (35) trekt zich terug uit de politiek. Dat heeft hij donderdag bekendgemaakt. Kurz trad in oktober af als regeringsleider, wegens beschuldigingen van corruptie. Wel was hij nog leider van zijn conservatieve partij ÖVP.

In een verklaring zei hij donderdag zich bij de geboorte van zijn zoon, eerder dit jaar, te hebben beseft „hoeveel moois er is buiten de politiek” en dat zijn tienjarige politieke loopbaan ten koste is gegaan van zijn gezin. Ook hekelde hij „het gevoel altijd opgejaagd te worden”.

Volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung wordt Karl Nehammer de nieuwe partijleider van de ÖVP. Hij is tevens de huidige Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken.

Corruptie

Kurz zou in 2016 als minister van Buitenlandse Zaken met overheidsgeld het Oostenrijkse mediabedrijf Österreich hebben betaald, in ruil voor positieve berichtgeving. Begin oktober doorzocht de Oostenrijkse justitie het kantoor van Kurz en in het ministerie van Financiën. Zowel Kurz als Österreich ontkennen de aantijgingen.

Het Oostenrijks parlement besloot medio november de immuniteit van Kurz op te heffen. Hierdoor kan het Oostenrijkse OM overgaan tot vervolging. Zelf stemde Kurz ook in met de opheffing van zijn immuniteit, omdat hij zich wil verdedigen tegen de corruptiebeschuldigingen.