Opnieuw geen vreugdevuren in Den Haag

De vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp zullen ook dit jaar niet ontstoken worden. Dat heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen donderdagavond, na een bijeenkomst met de bouwers van de vuurstapels, bekendgemaakt. Ook elders in de stad mogen geen vreugdevuren worden gebouwd.

Reden is net als vorig jaar dat er vanwege de coronapandemie waarschijnlijk geen evenementen mogen plaatsvinden. Pas op 14 december maakt het kabinet duidelijk of er versoepelingen mogelijk zijn rond de jaarwisseling. „Dat is voor de organisatoren te laat om nog verantwoord en veilig een vreugdevuur te kunnen organiseren. Ook levert het voor de organisatoren te veel onzekerheid en onaanvaardbare financiële risico’s op”, schrijft Van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.

Het ontsteken van de vuurstapels trok in de oudjaarsnacht altijd duizenden bezoekers. Naar de bouw kwamen vanaf Tweede Kerstdag vele honderden Hagenaars kijken. Volgens de nu geldende coronamaatregelen zijn alleen evenementen die overdag voor 17.00 uur plaatsvinden toegestaan. Van Zanen pleitte deze week bij het kabinet nog om een uitzondering voor Oud en Nieuw, ook omdat er een vuurwerkverbod is afgekondigd om de zorg, politie en brandweer te ontlasten.

Van Zanen zegt dat er „diverse constructieve gesprekken” zijn geweest met de organisatoren van de vreugdevuren, en dat er alles aan wordt gedaan om ze in 2022 wel door te kunnen laten gaan. De bouwers in Duindorp zeggen op hun Facebook-pagina de beslissing „ten zeerste” te betreuren „na alle energie die wij in dit evenement hebben zitten”, maar schrijven ook te begrijpen dat „er geen andere mogelijkheden” zijn. De bouwers van het Scheveningse vuur laten op hun Facebook-pagina weten dat het „helaas” niet doorgaat, „ondanks de inspanningen tot het laatste moment van onze burgemeester”.

Traditie sinds jaren tachtig

De vreugdevuren zijn sinds begin jaren tachtig een traditie in Den Haag. Twee jaar geleden gingen ze niet door omdat de bouwers niet aan de eisen van een evenementenvergunning konden voldoen. Dat leidde tot nachten vol rellen in met name Duindorp. Gedoogde vreugdevuren waren in de Hofstad decennialang een manier om ongeregeldheden met oud en nieuw te vermijden.

Dit jaar waren de vergunningen rond, en hadden de bouwers al diverse sponsoren gevonden. De stapels mochten niet groter worden dan 10 bij 10 meter – nadat in 2018 hoogtes van boven de 45 meter werden bereikt. De brandstapel op Scheveningen veroorzaakte toen een vonkenregen boven huizen, en grote schade.

Een van de conclusies uit het onderzoek naar die uit de hand gelopen oudejaarsnacht was dat de vreugdevuren alle kenmerken hadden van een evenement, zonder dat er een vergunning werd verleend. De vuurstapels werden jarenlang gedoogd en deels door de gemeente gefaciliteerd, maar onduidelijk was wie verantwoordelijk was. Na de jaarwisseling van 2018 op 2019 zijn er geen vreugdevuren meer gehouden, eerst door een verbod, later vanwege de coronamaatregelen.